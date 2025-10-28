 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0
Эксклюзив

Силовики задержали экс-президента Роспромбанка

Силовики задержали экс-президента Роспромбанка Сергея Салогубова по подозрению в мошенничестве, сообщили два источника РБК, знакомых с ходом расследования. В 2019 году он был приговорен к пяти годам колонии за растрату
Рассмотрение дела&nbsp;экс-главы &laquo;Роспромбанка&raquo; Сергея Салогубова&nbsp;в Пресненском районном суде, 2019 год
Рассмотрение дела экс-главы «Роспромбанка» Сергея Салогубова в Пресненском районном суде, 2019 год (Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ)

Силовики задержали экс-президента Роспромбанка Сергея Салогубова, об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. Салогубов был задержан по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК) во вторник утром в арендуемом им коттедже на территории Новой Москвы.

«В материалах дела говорится о фиктивной продаже земельных участков в ближнем Подмосковье, это было связано с деятельностью банка», — рассказал один из собеседников РБК. Он добавил, что по этом делу Салогубова допрашивали несколько раз уже после того, как он вышел на свободу, получив условно-досрочное освобождение.

В декабре 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Салогубова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату более 730 млн руб. По данным следствия, не позднее марта 2016 года была создана преступная группа, в состав которой вошли Салогубов, ряд лиц из числа руководства и сотрудников банка. С августа по сентябрь 2016 года они заключили фиктивные договоры купли-продажи, причинив ущерб банку в размере 730 млн руб.

Как сообщал «Коммерсантъ», банкиры оформили три договора уступки прав требования по кредитным договорам и пять договоров купли-продажи недвижимости. Взамен Роспромбанку был предложен земельный участок с домом в Подмосковье, который по документам стоил более 1 млрд руб. Позже следствие установило, что участок стоил значительно дешевле. Таким образом банку был причинен ущерб на сумму более 730 млн руб. Преступление было совершено незадолго до лишения банка лицензии в сентябре 2016 года.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дмитрий Серков
Роспромбанк задержание мошенничество хищение Москва Подмосковье
Материалы по теме
МВД рассказало о схемах мошенников в «черную пятницу»
Общество
В деле о хищении средств у военных появились семь новых фигурантов
Общество
Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов от маркетплейсов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Суд вынес приговор поджегшему дверь бывшей квартиры Оксимирона Общество, 18:59
Айсбрейкеры и «минутки»: как организовать эффективную онлайн-встречу Образование, 18:47
Носки, «дракон» из Индонезии и картина Черчилля: что дарили лидерам США Политика, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
На юге Эстонии сбили неизвестный беспилотник, но не нашли его обломки Политика, 18:44
В Москве объявили дату открытия новых корпусов Пушкинского музея Город, 18:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой Общество, 18:33
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 18:29
ФАС предложила снизить соцнорму по электроэнергии. Что будет с майнерами Крипто, 18:24
Microsoft заключила новую сделку с OpenAI Бизнес, 18:24
Венгрия связала «большие надежды» со встречей Путина и Трампа Политика, 18:17
Даниил Медведев с победы стартовал на «Мастерс» в Париже Спорт, 18:16