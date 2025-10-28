Силовики задержали экс-президента Роспромбанка Сергея Салогубова по подозрению в мошенничестве, сообщили два источника РБК, знакомых с ходом расследования. В 2019 году он был приговорен к пяти годам колонии за растрату

Рассмотрение дела экс-главы «Роспромбанка» Сергея Салогубова в Пресненском районном суде, 2019 год (Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ)

Силовики задержали экс-президента Роспромбанка Сергея Салогубова, об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. Салогубов был задержан по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК) во вторник утром в арендуемом им коттедже на территории Новой Москвы.

«В материалах дела говорится о фиктивной продаже земельных участков в ближнем Подмосковье, это было связано с деятельностью банка», — рассказал один из собеседников РБК. Он добавил, что по этом делу Салогубова допрашивали несколько раз уже после того, как он вышел на свободу, получив условно-досрочное освобождение.

В декабре 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Салогубова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату более 730 млн руб. По данным следствия, не позднее марта 2016 года была создана преступная группа, в состав которой вошли Салогубов, ряд лиц из числа руководства и сотрудников банка. С августа по сентябрь 2016 года они заключили фиктивные договоры купли-продажи, причинив ущерб банку в размере 730 млн руб.

Как сообщал «Коммерсантъ», банкиры оформили три договора уступки прав требования по кредитным договорам и пять договоров купли-продажи недвижимости. Взамен Роспромбанку был предложен земельный участок с домом в Подмосковье, который по документам стоил более 1 млрд руб. Позже следствие установило, что участок стоил значительно дешевле. Таким образом банку был причинен ущерб на сумму более 730 млн руб. Преступление было совершено незадолго до лишения банка лицензии в сентябре 2016 года.