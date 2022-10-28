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Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Один из пионеров рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет
Джерри Ли Льюис
Джерри Ли Льюис (Фото: Karen Focht / Zuma / Global Look Press)

Американский певец, пианист, композитор и один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в возрасте 87 лет, сообщает Billboard. Причина смерти не уточняется.

В начале 2019 года музыкант перенес инсульт.

Льюис был известен энергичным стилем игры на фортепиано, за что получил прозвище «Убийца». Он, например, играл стоя, стучал по клавишам ногами и головой. 

Льюис стал одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла, созданного в 1986 году. Среди самых известных его песен — «Whole Lot of Shakin' Going On», «Great Balls of Fire», «Breathless» и «High School Confidential».Музыкант записал 40 студийных альбомов, последним из которых стал Rock & Roll Time в 2014 году.

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