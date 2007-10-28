Пожары поставили под угрозу флору и фауну Калифорнии

Некоторые редкие виды деревьев, бабочек и другие представители дикой флоры и фауны могут проиграть в битве за выживание в охваченном лесном пожарами американском штате Калифорния, предупреждают ученые.

Калифорнийский пейзаж, который славится своим биологическим разнообразием, серьезно пострадал от крупных пожаров четыре года назад, и не успела природа оправиться, как огненная стихия нанесла очередной удар.

"В таких условиях у многих видов не хватает времени на то, чтобы достичь зрелости и дать жизнь новому поколению", - говорит сотрудник экологической службы города Сан-Диего Скот Моррисон, которого цитируют французские СМИ.

"Здесь обитают очень редкие виды, у которых крайне ограниченный ареал распространения, а короткие периоды времени, через которые повторяются лесные пожары, не дают им возможности восстановиться", - отмечает ученый. Моррисон входил в состав научной группы, изучавшей в 2003г. последствия масштабных природных пожаров в Калифорнии. Тогда под угрозой исчезновения оказался, в частности, редкий вид бабочек-хвостаток, обитающих исключительно в горах на границе США и Мексики. Эти бабочки живут в кипарисовых лесах, а четыре года назад заросли кипариса на юге Калифорнии были почти полностью уничтожены огнем.

Лесные пожары также лишают среды обитания некоторых птиц и создают условия для разрастания сорных растений, нарушая тем самым биологические равновесие и сокращая видовое многообразие. При этом серьезную угрозу представляет не только сам огонь, превращающий в пепел все, что попадается на его пути, но и резкое повышение концентрации в воздухе двуокиси углерода и других парниковых газов. Так, по оценкам специалистов, за неделю пожаров в Калифорнии в атмосфере оказалось столько же парниковых газов, сколько ежегодно выбрасывают 440 тыс. автомобилей.

Экосистему такого же типа как в Калифорнии можно встретить еще только в пяти местах на планете, в том числе, в некоторых районах Чили и Австралии. На их долю приходится всего 2,2% поверхности суши, однако они являются домом для 20% видов растений, произрастающих на Земле.

Ученые отмечают, что оценить урон, причиненный лесными пожарами экосистеме Калифорнии, можно будет только через несколько лет.