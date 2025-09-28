В Аргентине прошли протесты после пыток и убийства девушек наркодилерами

Три девушки подверглись пыткам и были убиты членами наркогруппировки. Процесс транслировался в интернете в частной группе как предупреждение: предположительно, одна из жертв похитила наркотики у наркобарона и тот заказал убийство

В Буэнос-Айресе прошли протесты после тройного убийства двух 20-летних и одной 15-летней девушки наркобандой. Акции состоялись и в других частях Аргентины, передает Pagina 12.

Двоюродные сестры Морена Верди и Бренда дель Кастильо и их подруга Лара Гутьеррес пропали 19 сентября. Как выяснилось, девушек обманом заманили в дом во Флоренсио Варела (муниципалитет в провинции Буэнос-Айрес), где затем пытали. La Nacion сообщает, что наиболее жестоко обошлись с 15-летней Ларой: ей отрезали пальцы левой руки и ухо и затем убили ударом в шею; Бренду и Морену тоже избили, потом первой размозжили голову, а второй сломали шею. Затем тела расчленили и закопали. Они были найдены через четыре дня после исчезновения девушек. Само убийство произошло 20 сентября.

Во время обысков в доме был найден телефон с записью видео процесса убийства: последний транслировался в прямом эфире в социальной сети в приватной группе.

По данным La Nacion, по подозрению в причастности к убийству задержаны шесть человек, связанных с наркобизнесом. Последним на данный момент арестованным стал 29-летний мужчина, который предположительно выкопал яму и захоронил тела жертв. Источники агентства говорят, что преступная группа наняла его для совершения этих действий, что может говорить о запланированном преступления.

Идут поиски вероятного заказчика — наркобарона Тони Янзена Вальверде Викториано (известен как Малыш Джей), 20-летнего гражданина Перу, и его подельников. Малыш Джей, как передает La Nacion, в начале трансляции убийства девушек сказал: «Так будет с тем, кто ворует у меня». Как указывает агентство, одна из жертв украла у наркодилера 5 кг кокаина.

В связи с убийством движение Ni Una Menos («Ни одной меньше») организовало акцию протеста. Ее участниками стали представители феминистских организаций, политических партий, профсоюзов, а также общественных движений, пытающихся противостоять преступности на местах. К маршу присоединились и родственники погибших девушек. Те, кого возмутило убийство, отмечают, что это был фемицид, то есть преступление против женщин, приведшее к смерти и совершенное на гендерной основе.

Pagina 12 передает, что во время марша было зафиксировано несколько стычек. Уже в конце акции между группой участников протестов и репортеров произошел спор, после чего случилось их столкновение с полицией.