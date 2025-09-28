Москвичам пообещали пасмурный день и дождь

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день с временами легким дождем, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Температура воздуха в дневные часы не превысит плюс 10 градусов. Ощущаться она будет как более прохладная из-за высокой влажности, достигающей 68%.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 4,6 м/с, скорость отдельных порывов может достигать 10,3 м/с. Атмосферное давление останется стабильно в районе 758 мм рт. ст., это не будет существенно влиять на самочувствие.

Ожидается умеренное похолодание: дневная температура будет держаться на уровне плюс 7 - плюс 9 градусов, ночью опустится до плюс 5.

Временами ожидается легкий дождь, сильные ливни маловероятны.