Москвичам пообещали пасмурный день и дождь
Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день с временами легким дождем, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.
Температура воздуха в дневные часы не превысит плюс 10 градусов. Ощущаться она будет как более прохладная из-за высокой влажности, достигающей 68%.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 4,6 м/с, скорость отдельных порывов может достигать 10,3 м/с. Атмосферное давление останется стабильно в районе 758 мм рт. ст., это не будет существенно влиять на самочувствие.
Ожидается умеренное похолодание: дневная температура будет держаться на уровне плюс 7 - плюс 9 градусов, ночью опустится до плюс 5.
Временами ожидается легкий дождь, сильные ливни маловероятны.
