Более 350 человек эвакуировали из-за пожара на руднике «Скалистый»

Рудник «Скалистый» Заполярного филиала горно-металлургической компании «Норильский никель» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

На руднике «Скалистый» Заполярного филиала «Норникеля» произошел пожар, сообщил РБК представитель компании.

«На горизонте — 800 м рудника «Скалистый», произошло задымление в одной из выработок. Персонал, находившийся на смене в руднике, был оперативно выведен на поверхность. Пострадавших нет», — сообщил он.

«Интерфакс» сообщил, что из рудника эвакуируются 365 человек, ТАСС пишет о 356.