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Более 350 человек эвакуировали из-за пожара на руднике «Скалистый»

Рудник &laquo;Скалистый&raquo; Заполярного филиала горно-металлургической компании &laquo;Норильский никель&raquo;
Рудник «Скалистый» Заполярного филиала горно-металлургической компании «Норильский никель» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

На руднике «Скалистый» Заполярного филиала «Норникеля» произошел пожар, сообщил РБК представитель компании.

«На горизонте — 800 м рудника «Скалистый», произошло задымление в одной из выработок. Персонал, находившийся на смене в руднике, был оперативно выведен на поверхность. Пострадавших нет», — сообщил он.

«Интерфакс» сообщил, что из рудника эвакуируются 365 человек, ТАСС пишет о 356.

«Скалистый» разрабатывают с 2008 года, стоимость проекта развития оценивают в примерно 134 млрд руб. Сейчас там действуют три ствола, которые обеспечивают основную добычу, еще два строятся. Протяженность действующих подземных горных выработок составляет более 100 км. Основные горно-добычные работы сегодня ведутся на глубине 700–900 м.

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