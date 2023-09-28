Умер сыгравший профессора Дамблдора Майкл Гэмбон

Гэмбон сыграл Альбуса Дамблдора в шести фильмах о Гарри Поттере, начиная с третьего. За более чем 60-летнюю актерскую карьеру он снялся более чем в 150 лентах

Майкл Гэмбон в роли Дамблдора (Фото: filmstills.net / Global Look Press)

Британский актер Майкл Гэмбон, прославившийся исполнением роли профессора Дамблдора в большинстве фильмов о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет от пневмонии, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление вдовы артиста.

«Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии, его жена Энн и сын Фергюс были у его постели», — говорится в заявлении семьи.

Гэмбон сыграл директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора в шести фильмах поттерианы, начиная с «Гарри Поттер и узник Азкабана». Исполнитель роли профессора в первых двух фильмах Ричард Харрис умер в 2002 году в возрасте 72 лет.

Гэмбон родился в местечке Кабра, пригороде Дублина, 19 октября 1940 года. Среднюю школу он не окончил, но овладел специальностью инженера-техника в компании Vickers-Armstrong. В 24 года он отправил полностью выдуманное резюме театральному деятелю Майклу Маклиаммуру, который в итоге принял его на работу в один из дублинских театров. Первый успех к нему пришел после роли в постановке «Жизнь Галилея» в Национальном театре, а в 1997 году Гэмбон дебютировал на Бродвее. За свою 60-летнюю театральную карьеру он получил три Премии Лоренса Оливье.

В кино Гэмбон дебютировал в 1965 году, сыграв в фильме «Отелло». Среди картин с его участием — «Дневник Черепахи», «Приключения Паддингтона», «Король говорит!», «Сонная лощина», «Kingsman: Золотое кольцо» и другие. Гэмбон был лауреатом двух премий Гильдии киноактеров США и четырех премий BAFTA. Королева Елизавета II в 1999 году посвятила актера в рыцари.