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В Дании закрыли мост из сериала «Мост» и отменили паромы в две страны
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В Дании закрыли мост из сериала «Мост» и отменили паромы в две страны
Общество, 16:31
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В Дании закрыли мост из сериала «Мост» и отменили паромы в две страны
Два крупных моста перекрыты в Дании из-за масштабной полицейской операции. Полиция также сообщила о приостановке паромного сообщения с Германией и Швецией
Эресуннский мост (Фото: TT News Agency / Reuters)

Датская полиция закрыла два крупных моста и остановила паромное сообщение со Швецией и Германией. Сообщение об этом размещено в Twitter полиции Копенгагена.

Как уточняет Reuters, перекрыт Эресуннский мост, соединяющий Данию и Швецию, а также знаменитый висячий мост Большой Бельт, связывающий датские острова Зеландия и Фюн.

Отменены также паромы, связывающие немецкий Путтгарден с Рёдби, датский Гедсер с немецким Ростоком и датский Хельсингёр со шведским Хельсингборгом.

«Проводится большая полицейская операция. Поэтому мосты закрыты, а паромы Рёдби — Путтгарден, Гедсер — Росток и Хельсингёр — Хельсингборг отменены», — говорится в сообщении полиции.

Спустя полчаса полицейские пообещали, что паромное сообщение вскоре будет восстановлено. Эресуннский мост также будет открыт, отметили в полиции. Сообщения об открытии моста Большой Бельт пока не поступало.​

Кроме того, полиция опубликовала сообщение о том, что в рамках спецоперации разыскивается черный автомобиль Volvo V90, зарегистрированный в Швеции, и указала его номер. «В автомобиле, вероятно, находятся три человека, которых подозревают в совершении серьезного преступления», — сообщила полиция. Силовики также попросили не пытаться вступить в контакт с теми, кто находится в этой машине, и проинформировать полицию о том, где ее видели.

Эресуннский мост является местом действия шведско-датского детективного телесериала «Мост» (2011–​2018). Совмещенный мост-тоннель длиной почти 8 км связывает Копенгаген и Мальме через пролив Эресунн.

В первой серии на этом мосту находят труп, который лежит ровно на границе между двумя странами, из-за чего расследование вынуждены вести детективы из Швеции и Дании.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: мосты , Дания , Швеция , Германия , Полиция , спецоперация
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