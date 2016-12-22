Заработавшие на продаже ракетных двигателей Украине получили сроки

Экс-руководители оборонных предприятий получили сроки за хищение двигателей из направленных на утилизацию ракет и за последующую их продажу украинскому предприятию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ряд бывших руководителей оборонных предприятий получил сроки за продажу турбореактивных двигателей Р-95-300 и разборку тактических управляемых ракет Х-31 на «повторное производство». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В деле фигурируют экс-гендиректор конструкторского бюро «Союз» (ТМКБ «Союз») Николай Яковлев, коммерческий директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Ваган, бывшие гендиректор и исполнительный директор полигона авиационных систем (ФКП ГкНИПАС) Олег Пронин и Владимир Ниязов, руководитель договорного отдела по поставкам сырья ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации» Игорь Малолеткин и предприниматель Михаил Дзама.

Следствие считает, что злоумышленники использовали для хищений госконтракт на утилизацию 4145 авиационных управляемых ракет, который в 2010 году полигон ФКП ГкНИПАС заключил с Минпромторгом. Участники группы извлекли из 93 ракет Х-55 турбореактивные двигатели Р-95-300, а в Минпромторг передали фиктивную документацию, в которой говорилось о полной утилизации ракет. При этом отсоединенные двигатели были упакованы в тару, представленную КТРВ, и оставлены на хранение на территории полигона.

Предназначенные для утилизации двигатели участники группировки продали украинскому предприятию «Мотор Сiч». В январе 2011 года в здании ТМКБ «Союз» в Лыткарино с представителями «Мотор Сiч» был заключен контракт на продажу двигателей за $2,4 млн (на тот момент 73 млн руб.), пишет газета. Следствие считает, что деньги, полученные от «Мотор Сiч», были обналичены и похищены. Правда, часть денег в Минпромторг вернули: лом ракет за 10,8 млн руб. приобрело предприятие Малолеткина. Эти 10 млн руб. и направили в ведомство.

Участники группы провернули махинацию и на другом контракте Минпромторга и ФКП ГкНИПАС, который предполагал разбор еще 2512 авиационных ракет, уверены следователи. Из 37 тактических управляемых ракет Х-31 злоумышленники изъяли сверхзвуковые воздушно-реактивные двигатели 31ДП. Двигатели отправили в ТКМБ «Союз» на хранение, а остальные части ракет передали в дочерние предприятия КТРВ на «повторное производство». Среди таких частей оказалась и взрывчатка — не менее 3256 кг взрывчатого вещества на основе тротила, гексогена и алюминиевого порошка. Ущерб по этому эпизоду следствие с помощью экспертов оценило в 94,2 млн руб.

За исключением Яковлева и Вагана все остальные участники группы признали свою вину. Дзама приговорен к двум годам общего режима, а Пронин — к пяти годам колонии строгого режима. Яковлев и Ваган пока что заканчивают ознакомление с материалами дела.