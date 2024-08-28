МВД Таджикистана решило вести учет клиентов гадалок и колдунов

Клиентов гадалок и колдунов занесут в реестр МВД Таджикистана в целях профилактики «преступных действий». В апреле в республике ужесточили наказание для «магов» и «экстрасенсов»

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МВД Таджикистана будет вести базу граждан, которые посещают гадалок и колдунов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате проведения оперативно-профилактических проверок установлено, что некоторые граждане верят в колдовство, ходят к гадалкам и колдунам, платят им за совершение преступных действий и доверяют их предсказаниям», — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, за последний месяц выявлено свыше 150 лиц, которые занимаются «колдовской деятельностью», в отношении них принимаются меры. «Для предотвращения подобных нарушений все граждане, которые ходят к гадалкам и колдунам, также будут приглашаться в отделы Министерства внутренних дел, в их отношении будут составляться материалы и помещаться в картотеку МВД вместе с фотографиями», — добавили в министерстве.

В апреле 2024 года МВД Таджикистана анонсировало поправки в уголовное и административное законодательство, согласно которым за мошенничество и обман людей под видом целителей, гадалок, колдунов и изготовителей талисманов предусматривался принудительный труд сроком до шести месяцев. Также планировалось создание реестра лиц, которые выдают себя за магов и экстрасенсов.

Злоумышленников стали публиковать на официальном сайте и аккаунтах в соцсетях МВД, пишет «Sputnik Таджикистан». Власти также вдвое увеличили штрафы за «колдовство» — с 3,6 тыс. до 7,2 тыс. сомони (с 30,9 тыс. до 61,7 тыс. руб.), с перспективой административного ареста на 15 суток. Повторное правонарушение в течение года грозит возбуждением уголовного дела и штрафом до 144 тыс. сомони (1,23 млн руб.).