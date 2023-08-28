Умер критик, композитор и лауреат «Золотой маски» Петр Поспелов
Умер музыкальный критик и композитор Петр Поспелов, ему было 60 лет, сообщили в Союзе композиторов России.
«Мы потрясены внезапным уходом нашего друга и коллеги Петра Поспелова. Он возглавлял издательство «Композитор» с 2018 года. Его знали как блестящего музыкального критика и талантливого композитора», — говорится в сообщении. Там выразили соболезнования родным и друзьям композитора.
Сын Поспелова Василий рассказал ТАСС, что он скончался 27 августа «приблизительно в 16:00». По словам Василия, его отцу поставили диагноз «перфорация язвы желудка».
Петр Поспелов родился в 1962 году в Москве. В 1990 году окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. В 1986–1992 годах был сценаристом, режиссером и оператором, а также участником движения параллельного кино. Был режиссером-постановщиком «Лекции о Ничто» Джона Кейджа вместе с Александром Фатеевым на российском телевидении в 1992 году.
Работал музыкальным обозревателем в «Коммерсанте» и «Известиях», журнале «Афиша». Был редактором отдела культуры в «Ведомостях».
В 1992 году основал творческо-производственное объединение «Композитор». В 2005 году участвовал в создании оперы Леонида Десятникова «Дети Розенталя».
Среди композиторских сочинений Поспелова — «Петя и Волк-2» (продолжение сказки Сергея Прокофьева; Московский театр кукол, 2013), опера «Ночь в музее, или Завещание магистра» по сонатам Моцарта (Красноярский театр оперы и балета, 2020), опера «Путешествие в страну Джамблей» (Пермский театр оперы и балета, 2014) и др.
В 2023 году Поспелов получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа композитора» за спектакль «Катарина, или Дочь разбойника» (Красноярский театр оперы и балета им. Дм. Хворостовского).