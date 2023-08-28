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Умер критик, композитор и лауреат «Золотой маски» Петр Поспелов

На 61-м году жизни умер критик и композитор Петр Поспелов
Поспелов скончался 27 августа на 61-м году жизни. По словам его сына Василия, ему поставили диагноз «перфорация язвы желудка»
Петр Поспелов
Петр Поспелов (Фото: Союз композиторов России)

Умер музыкальный критик и композитор Петр Поспелов, ему было 60 лет, сообщили в Союзе композиторов России.

«Мы потрясены внезапным уходом нашего друга и коллеги Петра Поспелова. Он возглавлял издательство «Композитор» с 2018 года. Его знали как блестящего музыкального критика и талантливого композитора», — говорится в сообщении. Там выразили соболезнования родным и друзьям композитора.

Сын Поспелова Василий рассказал ТАСС, что он скончался 27 августа «приблизительно в 16:00». По словам Василия, его отцу поставили диагноз «перфорация язвы желудка».

Петр Поспелов родился в 1962 году в Москве. В 1990 году окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории. В 1986–1992 годах был сценаристом, режиссером и оператором, а также участником движения параллельного кино. Был режиссером-постановщиком «Лекции о Ничто» Джона Кейджа вместе с Александром Фатеевым на российском телевидении в 1992 году.

Работал музыкальным обозревателем в «Коммерсанте» и «Известиях», журнале «Афиша». Был редактором отдела культуры в «Ведомостях».

В 1992 году основал творческо-производственное объединение «Композитор». В 2005 году участвовал в создании оперы Леонида Десятникова «Дети Розенталя».

Среди композиторских сочинений Поспелова — «Петя и Волк-2» (продолжение сказки Сергея Прокофьева; Московский театр кукол, 2013), опера «Ночь в музее, или Завещание магистра» по сонатам Моцарта (Красноярский театр оперы и балета, 2020), опера «Путешествие в страну Джамблей» (Пермский театр оперы и балета, 2014) и др.

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В 2023 году Поспелов получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа композитора» за спектакль «Катарина, или Дочь разбойника» (Красноярский театр оперы и балета им. Дм. Хворостовского).

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Теги
Елена Чернышова
композитор Золотая маска
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