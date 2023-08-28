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В США оштрафовали россиянку за попытку провезти пробирку с ДНК стерха

Ученую из России оштрафовали в США за нарушение правил перевозки образцов ДНК
Сотрудницу новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии оштрафовали на $1 тыс. за нелегальный провоз образцов ДНК в США. По обвинению в контрабанде ДНК ей грозило до 20 лет заключения
Фото: Артем Соболев / Global Look Press
Фото: Артем Соболев / Global Look Press

Генетика из Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске Полину Перельман приговорили в США к штрафу в размере $1 тыс. и испытательному сроку за нарушение правил перевозки образцов ДНК исчезающих видов животных, сообщает Associated Press. Такое решение вынес федеральный суд Александрии.

Перельман задержали в августе прошлого года в международном аэропорту им. Даллеса в Вашингтоне. Таможенников заинтересовал портативный холодильник в багаже ученой, в котором были пробирки с желтоватым веществом. Пробирки были промаркированы как образцы для исследований.

Женщина заявила, что является ученой из России, а в пробирках привезла образцы ДНК исчезающих видов животных, в том числе стерха и красного волка: они имеют отношение к ее работе генетиком в Институте молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске. На сайте института Перельман указана как ведущий научный сотрудник лаборатории цитогенетики животных. В США ученая собиралась провести процедуру секвенирования генома исчезающих видов животных, пояснила она после задержания.

Минюст США сначала обвинял Перельман по статье о контрабанде ДНК животных, ей грозило до 20 лет лишения свободы. В рамках сделки со следствием женщина признала вину, сообщив, что не хотела декларировать свою посылку на таможне, поскольку думала, что это приведет к задержкам и волоките.

Юлии Перельман 48 лет, она гражданка России, но постоянно проживает в Вашингтоне, пишет Associated Press.

По данным агентства, на суде она извинилась за свое поведение, а также принесла извинения «агентам, которые боялись всех этих пробирок». Адвокат Перельман заявил, что образцы ДНК были легально получены в зоопарке и предназначены для исследований, которые ставят целью спасение редких видов животных.

Власти рассчитывают, что дело Перельман станет «напоминанием ученым о необходимости следовать надлежащим протоколам при транспортировке научных образцов», говорится в сообщении агентства.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Новосибирск ученый ДНК контрабанда штраф
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