Власти разослали в регионы рекомендации по этике для учителей

Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования в преддверии нового учебного года подготовили рекомендации для педагогов по соблюдению этических норм и направили их в регионы. Об сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.
Документ с рекомендациями содержит детализированное описание этических норм для педагогов, закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики. Особое внимание в документе уделено разъяснению и соблюдению участниками образовательного процесса положений Конституции, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, объясняют в ведомстве.
В тексте документа (копию предоставили РБК в Минпросвещения), в частности, говорится, что педагог обязан уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений, а также проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность по отношению к ним.
Отдельными пунктами отмечены соблюдение внешнего вида, соответствующего образовательным задачам, а также поведение в интернете. В частности, педагогам рекомендовано воздержаться от размещения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Кроме этого Минпросвещения и профсоюз рекомендуют педагогам проявлять терпимость и уважение к традициям как народов России, так и других государств, а также способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между учениками.