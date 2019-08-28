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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,55%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Власти разослали в регионы рекомендации по этике для учителей
Документ призван уточнить устаревший Модельный кодекс профессиональной этики педагогов и закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом образования в преддверии нового учебного года подготовили рекомендации для педагогов по соблюдению этических норм и направили их в регионы. Об сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

Документ с рекомендациями содержит детализированное описание этических норм для педагогов, закрепляет их право на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики. Особое внимание в документе уделено разъяснению и соблюдению участниками образовательного процесса положений Конституции, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, объясняют в ведомстве.

В тексте документа (копию предоставили РБК в Минпросвещения), в частности, говорится, что педагог обязан уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений, а также проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность по отношению к ним.

Отдельными пунктами отмечены соблюдение внешнего вида, соответствующего образовательным задачам, а также поведение в интернете. В частности, педагогам рекомендовано воздержаться от размещения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Кроме этого Минпросвещения и профсоюз рекомендуют педагогам проявлять терпимость и уважение к традициям как народов России, так и других государств, а также способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между учениками.

Отдельный пункт посвящен равенству прав и свобод. Педагогам рекомендовано соблюдать его независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств.

Документ также описывает порядок проведения расследования случаев нарушения педагогом норм профессиональной этики. Предполагается, что этим будет заниматься комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемая в организации в каждом конкретном случае. В случае несогласия педагога с решением комиссии, он будет вправе обратиться в суд.

Новые рекомендации уточняют устаревший Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников, пояснили в Минпросвещения.

Авторы: Мария Бондаренко, Полина Звездина
Теги: учителя, Школа, ученики
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