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Умер один из основателей группы Eagles Рэнди Мейснер

Умер один из основателей группы Eagles Рэнди Мейснер
Музыкант скончался в возрасте 77 лет из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких. Мейснер участвовал в записи одного из самых популярных альбомов Eagles — Hotel California
Рэнди Мейснер
Рэнди Мейснер (Фото: Сергей Бачалков / Xinhua / Global Look Press )

Один из основателей Eagles Рэнди Мейснер умер в возрасте 77 лет в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте группы.

Мейснер скончался 26 июля из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких, говорится в сообщении.

Он родился 8 марта 1946 года в Скоттсблаффе, штат Небраска. В 1971 году Мейснер вместе с Гленном Фраем, Доном Хенли и Берни Лидоном сформировал группу Eagles. Басист и вокалист участвовал в записи альбомов группы Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights и Hotel California.

Музыкант ушел из группы в 1977 году, после чего выпустил несколько сольных альбомов.

В 1998 году вместе с Eagles он был занесен в Зал славы рок-н-ролла.

«Рэнди был неотъемлемой частью Eagles и сыграл важную роль в раннем успехе группы. Его вокальный диапазон был поразителен, что видно из его фирменной баллады Take It to the Limit», — говорится в заявлении на сайте музыкального коллектива.

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