Военкома Якутска задержали за злоупотребление полномочиями

По данным СМИ, Афанасия Захарова подозревают в оформлении военных билетов за деньги. Сам он ранее называл эти данные ничем не подтвержденными

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Военкома Якутска Афанасия Захарова задержали 27 июля, сообщают источники агентства «РИА Новости» и газеты «Якутск вечерний», а также издание SakhaDay.

В квартире Захарова прошли обыски, отметил собеседник госагентства. По его словам, сегодня должны избрать меру пресечения.

«Комсомольская правда — Якутия» пишет, что Захарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями: он за деньги оформлял военные билеты.

Захаров комментировал изданию «Якутск вечерний» ситуацию с военными билетами еще в феврале: «Эти истории ничем не подтверждены. Если бы они были правдивыми, то меня бы уже вовсю отрабатывали. Надо мной достаточно контрольных и надзорных органов. Если бы эти данные подтвердились, это было бы достоянием всех служебных проверок, и сейчас я сидел бы не на рабочем месте, а за столом допросов».

SakhaDay уточняет, что военкома задерживали люди в масках — по разным версиям, сотрудники либо ФСБ, либо военного следственного отдела СК. Последний, по версии «Якутска вечернего», расследует дело.

РБК обратился за комментарием в СУ СК по Республике Саха (Якутия), направил запрос в местное управление ФСБ и военный комиссариат региона.