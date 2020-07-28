Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке свиного гриппа в Москве

В Роспотребнадзоре заверили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве остается спокойной

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Опубликованные в СМИ сообщения о том, что у каждого второго заболевшего ОРВИ в Москве выявляют свиной грипп, «являются ложными и не соответствующими действительности». Об этом заявила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«По данным лабораторного мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», в городе с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А (H1N1) (свиного гриппа), не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о вспышке свиного гриппа сообщила газета «Московский комсомолец» (сейчас статья с сайта издания удалена, однако ссылка на нее выдается поиском по Google и «Яндекс»). О том, что в Москве резко «выросло число зараженных опасным штаммом H1N1», сообщила 28 июля и «Экспресс-газета». При этом издания ссылались на слова главы отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Нонны Фомкиной.

В сообщении столичного управления Роспотребнадзора отмечается, что Фомкина в нем больше не работает.

В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве остается спокойной, уровень заболеваемости соответствует летнему сезону года и почти на 40% ниже, чем на аналогичной неделе предыдущего года.