Facebook подал к властям ЕС иск о вторжении в личную жизнь сотрудников

Предметом иска стали два антимонопольных расследования в отношении Facebook. Европейские регуляторы запросили у соцсети информацию, которая, как считают в компании, могла нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников

Фото: Thibault Camus / AP

Американская компания Facebook подала в иск в суд против властей Европейского союза о посягательстве на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Иск был подан в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Предметом иска стали антимонопольные расследования, проводимые европейскими регуляторами в отношении Facebook. В компании считают, что в рамках расследований регуляторы запрашивали у компании информацию, предоставление которой могло нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников.

Как отмечает агентство, за все время расследований компания передала в Еврокомиссию 1,7 млн страниц различных документов, включая служебную переписку по электронной почте.

По словам источника агентства, регуляторы запросили у компании документы, содержащие ряд ключевых слов и фраз, таких как «большой вопрос», «бесплатно», «не подходит для нас», «отключение» и тому подобные. Компания отметила, что эти выражения носят слишком общий характер и могут стать причиной утечки личной информации сотрудников, добавил собеседник Reuters.