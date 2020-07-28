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Общество ,  
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Facebook подал к властям ЕС иск о вторжении в личную жизнь сотрудников

Предметом иска стали два антимонопольных расследования в отношении Facebook. Европейские регуляторы запросили у соцсети информацию, которая, как считают в компании, могла нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников
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Фото: Thibault Camus / AP
Фото: Thibault Camus / AP

Американская компания Facebook подала в иск в суд против властей Европейского союза о посягательстве на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Иск был подан в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Предметом иска стали антимонопольные расследования, проводимые европейскими регуляторами в отношении Facebook. В компании считают, что в рамках расследований регуляторы запрашивали у компании информацию, предоставление которой могло нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников.

Как отмечает агентство, за все время расследований компания передала в Еврокомиссию 1,7 млн страниц различных документов, включая служебную переписку по электронной почте.

По словам источника агентства, регуляторы запросили у компании документы, содержащие ряд ключевых слов и фраз, таких как «большой вопрос», «бесплатно», «не подходит для нас», «отключение» и тому подобные. Компания отметила, что эти выражения носят слишком общий характер и могут стать причиной утечки личной информации сотрудников, добавил собеседник Reuters.

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Бизнес
Фото: Jeff Chiu / AP

Заместитель главного юрисконсульта по вопросам конкуренции в Facebook Тим Лэмб, комментируя эту ситуацию сказал, что компания сотрудничает с властями ЕС, однако «исключительно широкий характер запросов Еврокомиссии означает, что мы должны будем передавать преимущественно не относящиеся к делу документы, которые не имеют ничего общего с расследованиями, включая конфиденциальную личную информацию, такую как медицинская информация сотрудников, личные финансовые документы и личная информация о членах семей сотрудников». «Мы считаем, что такие запросы должны быть рассмотрены судами ЕС», — отметил он.

В Еврокомиссии сообщили Reuters о готовности судиться с Facebook.

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Несколько опрошенных газетой Financial Times (FT) чиновников ЕС заявили, что следуют обычной процедуре антимонопольного расследования и что они не заинтересованы в получении личных данных сотрудников Facebook.

По информации FT, слушание по этому иску может состояться уже в сентябре текущего года. Как отмечает издание, власти ЕС ведут расследование в отношении использования Facebook агрессивных маркетинговых стратегий с целью получения преимущества на рекламном рынке.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Facebook, суд, Европейский союз, личная жизнь, вторжение
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