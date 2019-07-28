Умер один из создателей оп-арта Карлос Круз-Диез

Работы венесуэльского художника выставлялись в музеях современных искусств в разных странах мира. Круз-Диезу было 95 лет

Карлос Крус-Диез (Фото: Mary Altaffer / AP)

Венесуэльский художник, один из основателей оп-арта и кинетического искусства Карлос Круз-Диез скончался в Париже в возрасте 95 лет, сообщает Associated Press.

Согласно сообщению на сайте художника, Круз-Диез скончался в окружении семьи в минувшую субботу. «Твоя любовь, твоя радость, твои учения и твои цвета навсегда останутся в наших сердцах», — говорится в заявлении родственников.

Круз-Диез приобрел репутацию одного из самых выдающихся художников Латинской Америки второй половины XX века. Его инсталляции показывали в крупнейших международных художественных музеях: в Нью-Йоркском музее современного искусства, в галерее Тейт в Лондоне, в Центре Помпиду в Париже и на других мировых площадках.

Круз-Диез родился в Каракасе 17 августа 1923 года. Там же в Каракасе обучался изобразительному искусству. Работал в американском рекламном агентстве, известном тогда как McCann Erickson, а также делал иллюстрации в венесуэльской газете El Nacional. В 1957 году он основал школу изобразительных искусств в Каракасе, а через два года переехал в Париж. Впоследствии стал гражданином Франции, много преподавал как в Париже, так и в Каракасе.

Круз-Диеза считают одним из основателей и величайших деятелей кинетического искусства и оп-арта (оптического искусства), а также называют «мастером цвета и линий». Многие его работы представлены в оформлении объектов в Каракасе. В частности, в 1970-х годах цветная мозаика Круз-Диеза украсила открывшийся тогда новый международный терминал аэропорта Каракаса.