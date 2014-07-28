Авария на ЛЭП оставила без света восток Грузии и Тбилиси

Крупная авария в энергетической системе Грузии произошла в воскресенье вечером. Без электричества осталась практически вся восточная часть страны, включая Тбилиси, сообщает агентство "Интерфакс".

Фото: ИТАР-ТАСС

Причиной сбоя стали проблемы на ЛЭП "Имерети", по которой электроэнергия поставляется из западных регионов Грузии в восточные.

Из-за аварии в Тбилиси погас свет, перестало работать телевидение, остановились поезда метро. В рабочем состоянии остались лишь те объекты, которые работали на автономном обеспечении.

Восстановить подачу электроэнергии частично удалось ближе к 00:30 мск.

Причиной аварии на ЛЭП, по одной из версий, могли стать наводнения в западных районах Грузии, повалившие в том числе столбы линии электропередачи.

Подобные блэкауты происходят в Грузии регулярно, хотя и не всегда в таких глобальных масштабах.

Артем Филипенок