Авария на ЛЭП оставила без света восток Грузии и Тбилиси
Общество, 28 июл 2014, 01:51
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Авария на ЛЭП оставила без света восток Грузии и Тбилиси
Крупная авария в энергетической системе Грузии произошла в воскресенье вечером. Без электричества осталась практически вся восточная часть страны, включая Тбилиси, сообщает агентство "Интерфакс".
Причиной сбоя стали проблемы на ЛЭП "Имерети", по которой электроэнергия поставляется из западных регионов Грузии в восточные.
Из-за аварии в Тбилиси погас свет, перестало работать телевидение, остановились поезда метро. В рабочем состоянии остались лишь те объекты, которые работали на автономном обеспечении.
Восстановить подачу электроэнергии частично удалось ближе к 00:30 мск.
Причиной аварии на ЛЭП, по одной из версий, могли стать наводнения в западных районах Грузии, повалившие в том числе столбы линии электропередачи.
Подобные блэкауты происходят в Грузии регулярно, хотя и не всегда в таких глобальных масштабах.
Артем Филипенок