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Обновленный "Рокот" успешно стартовал с Плесецка
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Обновленный "Рокот" успешно стартовал с Плесецка
Общество, 28 июл 2012, 07:09
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Обновленный "Рокот" успешно стартовал с Плесецка
С космодрома Плесецк произведен успешный запуск ракеты-носителя "Рокот", которая вывела в околоземное пространство два космических аппарата (КА) связи "Гонец-М" и научно-исследовательский аппарат "МиР".
Фото: ИТАР-ТАСС

Как сообщил представитель Министерства обороны РФ по войскам воздушно-космической обороны полковник Алексей Золотухин, пуск был осуществлен в расчетное время - 05:35 мск.

Космические аппараты "Гонец" и аппарат "МиР" изготовлены ОАО "Информационные спутниковые системы" (Красноярский край). Спутниковая система "Гонец" создается на низких орбитах для предоставления услуг персональной связи в отдаленных регионах России.

В настоящее время по целевому назначению уже работает один космический аппарат "Гонец-М", который обеспечивает передачу электронных сообщений в интересах государственных структур. Чтобы покрыть непрерывным сигналом всю территорию Земли, необходимо сформировать систему из 12 таких космических аппаратов. Малый космический аппарат "МиР", в частности, предназначен для фотосъемок Земли из космоса.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в соответствии с распоряжением правительства РФ на базе снимаемых с вооружения двухступенчатых баллистических ракет РС-18 и предназначена для выведения космических аппаратов массой до 2 т на низкие околоземные орбиты. "Рокот" состоит из трех ступеней. Первые две ступени представляют собой блок ускорителей стратегической ракеты РС-18 (СС-19). В качестве третьей ступени используется новый разгонный блок "Бриз-КМ".

Первый пуск "Рокота" с реальными космическими аппаратами состоялся 17 марта 2002г. На орбиту были успешно выведены два космических аппарата Grace. Всего, начиная с 2000г. по 1 февраля 2011г. было осуществлено 15 пусков ракеты-носителя: 10 пусков в рамках СП Eurockot (из них 9 успешных запусков), 5 пусков в рамках федеральной космической программы РФ ( из них 4 успешных запуска). Предыдущий пуск "Рокота", осуществленный с космодрома Плесецк 1 февраля 2011г. с космическим аппаратом "Гео-ИК-2", был аварийным. В течение почти полутора лет запуски ракеты-носителя не осуществлялись, проводились мероприятия по устранению неисправностей.

Теги: Плесецк , космос , Алексей Золотухин
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