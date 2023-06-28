В Силиконовой долине стало популярным употребление наркотиков и психоделиков для прояснения разума, в том числе к этому прибегают Илон Маск и Сергей Брин

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters )

Некоторые американские предприниматели и сотрудники компаний из Силиконовой долины принимают наркотики и психоделики (психоактивные вещества, изменяющие восприятие, эмоциональное состояние и т. д.), пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Источники рассказали изданию, что глава Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск употребляет кетамин — в субнаркотических дозах он применяется как анестетик, например, при хирургических вмешательствах, однако может вызывать зависимость и потому его причисляют к наркотическим веществам; а соучредитель Google Сергей Брин — волшебные грибы — так называют грибы, содержащие галлюциногены псилоцибин (его оборот в России запрещен) или псилоцин.

Представители Маска и Брина не ответили на запрос WSJ о комментариях.

Об употреблении наркотика ЛСД (его оборот в России запрещен) рассказал директор стартапа BuildBetter.ai Спенсер Шулем. По его словам, он делает это примерно каждые три месяца для повышения концентрации внимания и пробуждения более творческого мышления.

Газета связалась с Карлом Голдфилдом, который неофициально консультирует заинтересованных лиц относительно дозировок психоделиков. Он не имеет медицинского образования и рассказал, что на своем опыте определил, какими должны быть правильные дозы. По его словам, это «самый быстрый путь к тому, чтобы открыть свой разум и самому ясно увидеть, что происходит». Голдфилд добавил, что в последние месяцы к нему стали обращаться чаще.

Интерес предпринимателей к психоделикам подтверждает и исполнительный директор коуч-компании для руководителей Velocity Coaching Эдвард Салливан. По его словам, раньше в Силиконовой долине нельзя было говорить о наркотиках, но теперь это изменилось. Салливан указал, что почти половина его клиентов в последнее время проявляют интерес к психоделикам по сравнению с небольшим числом пять лет назад.

WSJ пишет, что в Силиконовой долине проводятся вечеринки, гости которых употребляют наркотики и психоделики. Приглашения на них рассылаются через зашифрованные сообщения в мессенджере Signal, чтобы ими нельзя было легко поделиться. На некоторых вечеринках требуется подписать документ о неразглашении, где-то есть плата за вход.