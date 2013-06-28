NASA запустила телескоп для исследования малоизученных мест Солнца

США успешно вывели на орбиту солнечный телескоп IRIS, который был запущен сегодня в 05:30 мск. Об этом сообщает Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Фото: NASA

Телескоп IRIS, в отличие от традиционных стартов, был запущен по технологии так называемого воздушного старта - самолет-носитель L-1011 Stargazer сбросил ракету Pegasus XL с телескопом на борту над Тихим океаном, после чего включились двигатели первой ступени. Через десять минут телескоп был выведен на орбиту.

Телескоп IRIS стоимостью 181 млн долл. относится к категории малых космических аппаратов, его вес составляет около 200 кг.

IRIS может делать снимки высокого разрешения каждые несколько секунд. Его задача – исследовать малоизученные регионы Солнца.

Телескоп IRIS станет частью масштабного проекта NASA по изучению Солнца. Аппарат войдет в число целой сети спутников, исследующих различные участки звезды — от поверхности до внешних слоев ее атмосферы.