Часы последнего императора Китая проданы на аукционе. Видео

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На аукционе в Гонконге продали часы последнего императора Китая Пу И из династии Айсиньгьоро. Механизм, созданный швейцарской фирмой Patek Philippe, ушел с молотка за $5,1 млн.

Часы император подарил советскому переводчику, когда находился в плену в СССР.

Пу И был последним китайским императором — он взошел на престол в возрасте двух лет в 1908 году. В 1912 году за него отречение подписала регент. В 1924 году он был окончательно низложен и лишен всех титулов и переселился на территорию японской концессии. С 1932 года при участии японцев он возглавил правительство марионеточного, подконтрольного японцам, государства Маньчжоу-го, возникшего на территории Маньчжурии в Китае. В 1945 году был захвачен в плен советским десантом, содержался в Лубянской тюрьме, а позже — в лагере под Владивостоком. В 1949 году был освобожден и вернулся в Китай.