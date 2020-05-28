В Москве умерли еще 76 человек с коронавирусом

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве скончались еще 76 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении

Таким образом, число умерших зараженных в Москве достигло отметки в 2330 человек.

По данным на утро 28 мая в столице за сутки зарегистрировали 2054 новых случая заражения COVID-19. За время время в городе заболели более 173 тыс. человек, выздоровели 71 тыс. пациентов.

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