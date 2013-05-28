Организаторы "Марша против палачей" отказались от митинга

Лидеры оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 12 июня очередного шествия - "Марша против палачей". Об этом в своем микроблоге сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

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"Митинга не будет. Количество участников "Марша" - до 30 тыс. человек. Сбор на Калужской площади в 12:00, начало "Марша" - в 13:00", - написал он. Предполагается, что маршрут шествия должен протянуться от Калужской площади по Якиманке к Болотной площади.

"Основной лозунг - "За нашу и вашу свободу!" Марш проводится в поддержку обвиняемых по "болотному делу", а также других политзаключенных", - добавил координатор "Левого фронта".

Он сообщил, что "Марш" будет организован гражданскими активистами при поддержке Координационного совета оппозиции (КСО). По словам С.Удальцова, заявители акции - Евгения Третьякова, Петр Царьков, Александр Рыклин, Александр Шаров.

В официальном сообществе "Марш миллионов" в Facebook отмечается, что дата 12 июня выбрана неслучайно. "В июне должен начнется судебный процесс с участием первых 12 "узников Болотной площади". Обольщаться насчет итогов этого судилища не приходится. Задача жуликов и воров – напугать все общество, отбить у людей охоту выходить на улицы и бороться за свои права. И для этого они намереваются с помощью марионеток в судебных мантиях приговорить абсолютно невиновных людей к длительным срокам лишения свободы за участие в мифических "массовых беспорядках", - заявляют оппозиционеры.

"Власти, безусловно, рассчитывают на то, что летом протестная активность заглохнет, и можно будет по-тихому провести "болотный процесс". После чего, несмотря на слезы матерей и жен, отправить наших товарищей топтать зону, терять здоровье и годы жизни", - отмечают активисты.

По словам оппозиционеров, нужно помешать властям осудить "узников Болотной" и поддержать последних массовой акцией в июне. "В День России, когда со всех телеэкранов будут рассказывать о "процветании российской "суверенной демократии", мы во весь голос заявим о необходимости прекратить репрессии, провести судебную и политическую реформу, вернуть свободные выборы, соблюдать социальные права граждан", - отметили они.

"Участники "Марша" пронесут по улицам Москвы портреты судей, прокуроров, следователей, полицейских, чиновников, причастных к фабрикации "болотного дела" и других политических дел. Портретный ряд обещает быть весьма разнообразным", - заверили общественные активисты.

Напомним, "Марш миллионов" в Москве 6 мая 2012г. вылился в столкновения оппозиционеров с силовиками. Стороны обвиняли друг друга в применении насилия. По окончании беспорядков были задержаны около 400 человек.

По факту столкновений Следственный комитет России возбудил уголовное дело, фигурантами которого в настоящее время являются около 30 человек, в том числе С.Удальцов. Координатор "Левого фронта" находится под домашним арестом.