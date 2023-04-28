Расчеты Росстата показали подорожание «шашлычного пикника»

Шашлычная корзина подорожала на фоне роста цен на некоторые виды мяса и овощи. Больше стали стоить говядина и баранина, а также огурцы, репчатый лук, майонез, кетчуп и другие продукты. Зато картофель и помидоры подешевели

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сходить на майский пикник стало дороже: стоимость шашлычной корзины выросла на 2,62–5,13% в зависимости от вида мяса, показали расчеты Росстата.

Расчет проводился на основе цен в нынешнем марте, изменение цен указано к марту прошлого года. В шашлычную корзину вошли сам шашлык (1,3 кг мяса, соль, черный перец и лук), а также овощи (картофель, огурцы, помидоры), майонез, кетчуп, хлеб, алкоголь (водка, вино, пиво) и безалкогольные напитки (лимонад, минеральная вода и сок).

Согласно подсчетам Росстата, сходить на пикник с шашлыком из свинины обойдется в 2432,24 руб. — это на 2,62% больше по сравнению с прошлым годом. Пикник с шашлыком из курицы будет стоить 2200,30 руб. (плюс 3,66%), из баранины — 2632,85 руб. (плюс 4,88%), из говядины — 2786,58 руб. (плюс 5,13%).

Свинина и куриные окорочка при этом подешевели — на 4,04 и 2,08% (508,21 руб. и 276,28 руб. за 1,3 кг соответственно). Говядина и баранина подорожали — на 6,49 и 5,81% (862,55 руб. и 708,83 руб.).

Среди подорожавших товаров также:

свежие огурцы (плюс 20,65%; 161,01 руб. за 0,8 кг);

репчатый лук (плюс 15,98%; 16,49 руб. за 0,3 кг);

кетчуп (плюс 13,78%; 131,45 руб. за 0,5 кг);

майонез (плюс 7,78%; 138,65 руб. за 0,5 кг);

соль поваренная пищевая (плюс 6,03%; 0,27 руб. за 0,015 кг);

ржаной хлеб (плюс 7,18%; 28,44 руб. за 0,4 кг);

хлеб из пшеничной муки (плюс 5,84%; 34,22 руб. за 0,4 кг);

минеральная вода (плюс 11,47%; 43,73 руб. за литр);

газированный напиток (плюс 10,35%; 59,94 руб. за литр);

фруктовый сок (плюс 5,28%; 111,24 руб. за литр);

водка (плюс 2,67%; 346,28 руб. за 0,5 л);

вино столовое виноградное (плюс 5,43%; 372,75 за 0,7 л);

пиво (плюс 3,26%; 241,34 руб. за 1,5 л).

Среди подешевевших товаров — картофель (минус 37,98%; 33,73 руб. за килограмм), свежие помидоры (минус 2,20%; 195,62 руб. за 0,8 кг) и перец черный горошком (минус 22,06%; 8,87 руб. за 0,005 кг).

Цены рассчитаны на март. С 1 по 24 апреля потребительские цены в России выросли на 0,31%, следует из данных Росстата. За период с 18 по 24 апреля свинина подорожала на 1,2%, курятина — на 0,8%, баранина — на 0,3%, говядина — на 0,1%.