Сотрудник Росгвардии застрелил угрожавшего врачам ножом пациента

Вооруженный ножом пациент в Тульской области угрожал сотрудникам больницы, а после прибытия бойцов Росгвардии попытался напасть на них и был застрелен

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Находящийся на лечении в Киреевской районной больнице в Тульской области 42-летний пациент угрожал ножом медицинскому персоналу, а после прибытия сотрудников Росгвардии попытался напасть и на них. Одному из росгвардейцев пришлось применить табельное оружие. Нападавший был ранен и позже скончался. По факту происшествия следственное управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело.

«Следствием будет дана правовая оценка как действиям нападавшего, так и действиям сотрудника Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мужчина был в неадекватном состоянии и вооружен ножом, он не реагировал на требования сдаться.

«Внезапно он напал с ножом на одного из сотрудников Росгвардии. В связи с реальной угрозой жизни и здоровью в полном соответствии с законом сотрудник Росгвардии для обезвреживания злоумышленника применил табельное оружие», — заявили в пресс-службе.

По данным минздрава Тульской области, пострадавших среди пациентов и медперсонала нет. «Обстоятельства происшествия в Киреевской центральной районной больнице уточняются. По факту происшествия министерство здравоохранения Тульской области проведет внеплановую ведомственную проверку», — сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

В марте в Иркутске мужчина в подъезде напал с ножом на двоих полицейских. Силовики применили табельное оружие при задержании. Напавший и один из полицейских были госпитализированы.