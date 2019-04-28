Умер создатель целого семейства самолетов «Ил» Генрих Новожилов

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов. В течение многих лет он возглавлял конструкторское бюро, создававшее самолеты под маркой «Ил»

Генрих Новожилов. Фотография сделана в 1982 году (Фото: Лев Иванов / РИА Новости)

О смерти Новожилова сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. Запись об этом появилась и в Facebook экс-главы ПАО «Ил» Алексея Рогозина.

Авиаконструктору, академику Академии наук СССР Генриху Новожилову было 93 года.

Новожилов родился в 1925 году в Москве. Выпускник Московского авиационного института, после окончания учебы он пришел работать в ОКБ, которое возглавлял Сергей Ильюшин. К 1964 году он уже был заместителем главного конструктора, непосредственно принимая участие в работах над Ил-62.

В 1970 году Новожилов возглавил ОКБ после ухода Ильюшина на пенсию. Под его руководством были созданы Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ил-114.

В 2005 году Новожилов стал почетным генеральным конструктором ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию.