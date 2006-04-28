Пожар в "Матросской тишине": есть жертвы

Сегодня около 5:50 мск в СИЗО "Матросская тишина", в корпусе, где содержались подследственные, возник пожар. Жертвами возгорания стали, по уточненным данным, три человека. Все они отравились угарным газом.

Как сообщили РБК в управлении противопожарной службы г.Москвы, один из погибших был обнаружен в камере, в которой и начался пожар. Еще двое были найдены под завалами в ходе проводившейся пожарными разведки.

Сообщается, что пожару была присвоена вторая категория сложности. Площадь возгорания составила 15 кв. м., а в здании наблюдалось сильное задымление. На месте происшествия работали 25 пожарных расчетов, бригады скорой помощи и спасатели. Сейчас возгорание ликвидировано, проводится проветривание помещений.

Предполагается, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. По факту пожара в СИЗО "Матросская тишина" межрайонная Преображенская прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщил РБК пресс-секретарь прокуратуры Москвы Сергей Марченко.

Один из последних крупных пожаров в Москве произошел в прошлую пятницу в общежитии, расположенном в главном здании МГУ. В результате пожара погибли два человека, еще четверо пострадали. Возгорание произошло в 26-этажном здании около 5:30 мск на 12-ом этаже. Ему была присвоена третья степень сложности. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны немедленно приступили к эвакуации всех жильцов. Всего здание покинули более 600 человек.