В Москве вручили премию Художественного театра

Премию получили семь молодых деятелей культуры, отличившихся в театре, балете, классической музыке и других номинациях. Еще два спецприза дали директору Эрмитажа и студентке четвертого курса

Фото: Андрей Любимов / РБК Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и студентка факультета сценографии и театральной технологии Агафья Бит-Гармус, получившая награду в специальной номинации «Зачет» (Фото: Андрей Любимов / РБК) Актриса Анна Михалкова (Фото: Андрей Любимов / РБК) Победитель в номинации «Кино», актриса Дарья Верещагина (Фото: Андрей Любимов / РБК) Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, получивший награду в специальной номинации «Без комментариев» и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский (Фото: Андрей Любимов / РБК) Победитель в номинации «Балет», ведущая солистка балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко (Фото: Андрей Любимов / РБК) Писательница и литературный критик Мария Лебедева, получившая награду в номинации «Литература» (роман «Там темно») (Фото: Андрей Любимов / РБК) Победитель в номинации «Театр», режиссер Андрей Маник (Фото: Андрей Любимов / РБК) Победитель в номинации «Современная академическая музыка», композитор Лидия-Мария Кошевая (Фото: Андрей Любимов / РБК) Актёр Лев Зулькарнаев (Фото: Андрей Любимов / РБК) Актриса Наталья Каневская (Фото: Андрей Любимов / РБК) Режиссёр Владимир Хотиненко с женой Татьяной (Фото: Андрей Любимов / РБК) Актёр Сергей Епишев (Фото: Андрей Любимов / РБК) Хореограф Ирина Кашуба (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В МХТ им. А. П. Чехова состоялась церемонию вручения Премии Художественного театра, передает ТАСС.

Премию вручают молодым деятелям культуры, чей возраст не превышает 35 лет, девяти номинациях: «Кино», «Театр», «Балет», «Опера», Классическая музыка», «Современная академическая музыка», «Литература». Еще две спецноминации — «Без комментариев» и «Зачет».

Лауреатами стали худрук Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, солистка балета Елена Соломянко, писательница Мария Лебедева, режиссер Андрей Маник, композитор Лидия-Мария Кошевая, дирижер Артемий Великий, актриса Даша Верещагина. В спецноминации «Зачет» победила студентка четвертого курса факультета сценографии и театральной технологии Агафья Бит-Гармус, а спецприз «Без комментариев» дали директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

В последней номинации отмечают тех, «чей жизненный путь, дела и человеческое содержание не нуждаются ни в каких комментариях», рассказал директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский. Он также объявил, что вечер посвящен 100-летнему юбилею Иннокентия Смоктуновского. «Сегодняшний вечер будет пронизан им и посвящен ему, его размышлениям о жизни, его интонациям, тембру голоса, его обаянию», — сказал Хабенский.