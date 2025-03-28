В Москве вручили премию Художественного театра
В МХТ им. А. П. Чехова состоялась церемонию вручения Премии Художественного театра, передает ТАСС.
Премию вручают молодым деятелям культуры, чей возраст не превышает 35 лет, девяти номинациях: «Кино», «Театр», «Балет», «Опера», Классическая музыка», «Современная академическая музыка», «Литература». Еще две спецноминации — «Без комментариев» и «Зачет».
Лауреатами стали худрук Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, солистка балета Елена Соломянко, писательница Мария Лебедева, режиссер Андрей Маник, композитор Лидия-Мария Кошевая, дирижер Артемий Великий, актриса Даша Верещагина. В спецноминации «Зачет» победила студентка четвертого курса факультета сценографии и театральной технологии Агафья Бит-Гармус, а спецприз «Без комментариев» дали директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.
В последней номинации отмечают тех, «чей жизненный путь, дела и человеческое содержание не нуждаются ни в каких комментариях», рассказал директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский. Он также объявил, что вечер посвящен 100-летнему юбилею Иннокентия Смоктуновского. «Сегодняшний вечер будет пронизан им и посвящен ему, его размышлениям о жизни, его интонациям, тембру голоса, его обаянию», — сказал Хабенский.
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