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В Москве вручили премию Художественного театра

Премию получили семь молодых деятелей культуры, отличившихся в театре, балете, классической музыке и других номинациях. Еще два спецприза дали директору Эрмитажа и студентке четвертого курса

Фото: Андрей Любимов / РБК
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и студентка факультета сценографии и театральной технологии Агафья Бит-Гармус, получившая награду в специальной номинации &laquo;Зачет&raquo;
Актриса Анна Михалкова
Победитель в номинации &laquo;Кино&raquo;, актриса Дарья Верещагина
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, получивший награду в специальной номинации &laquo;Без комментариев&raquo; и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский
Победитель в номинации &laquo;Балет&raquo;, ведущая солистка балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко
Писательница и литературный критик Мария Лебедева, получившая награду в номинации &laquo;Литература&raquo; (роман &laquo;Там темно&raquo;)
Победитель в номинации &laquo;Театр&raquo;, режиссер Андрей Маник
Победитель в номинации &laquo;Современная академическая музыка&raquo;, композитор Лидия-Мария Кошевая
Актёр Лев Зулькарнаев
Актриса Наталья Каневская
Режиссёр Владимир Хотиненко с женой Татьяной
Актёр&nbsp;Сергей Епишев
Хореограф Ирина Кашуба
Фото: Андрей Любимов / РБК
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и студентка факультета сценографии и театральной технологии Агафья Бит-Гармус, получившая награду в специальной номинации &laquo;Зачет&raquo;
Актриса Анна Михалкова
Победитель в номинации &laquo;Кино&raquo;, актриса Дарья Верещагина
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, получивший награду в специальной номинации &laquo;Без комментариев&raquo; и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский
Победитель в номинации &laquo;Балет&raquo;, ведущая солистка балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко
Писательница и литературный критик Мария Лебедева, получившая награду в номинации &laquo;Литература&raquo; (роман &laquo;Там темно&raquo;)
Победитель в номинации &laquo;Театр&raquo;, режиссер Андрей Маник
Победитель в номинации &laquo;Современная академическая музыка&raquo;, композитор Лидия-Мария Кошевая
Актёр Лев Зулькарнаев
Актриса Наталья Каневская
Режиссёр Владимир Хотиненко с женой Татьяной
Актёр&nbsp;Сергей Епишев
Хореограф Ирина Кашуба
Фото: Андрей Любимов / РБК
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и студентка факультета сценографии и театральной технологии Агафья Бит-Гармус, получившая награду в специальной номинации «Зачет»
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Актриса Анна Михалкова
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Победитель в номинации «Кино», актриса Дарья Верещагина
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, получивший награду в специальной номинации «Без комментариев» и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Победитель в номинации «Балет», ведущая солистка балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Писательница и литературный критик Мария Лебедева, получившая награду в номинации «Литература» (роман «Там темно»)
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Победитель в номинации «Театр», режиссер Андрей Маник
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Победитель в номинации «Современная академическая музыка», композитор Лидия-Мария Кошевая
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Актёр Лев Зулькарнаев
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Актриса Наталья Каневская
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Режиссёр Владимир Хотиненко с женой Татьяной
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Актёр Сергей Епишев
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Хореограф Ирина Кашуба
(Фото: Андрей Любимов / РБК)

В МХТ им. А. П. Чехова состоялась церемонию вручения Премии Художественного театра, передает ТАСС.

Премию вручают молодым деятелям культуры, чей возраст не превышает 35 лет, девяти номинациях: «Кино», «Театр», «Балет», «Опера», Классическая музыка», «Современная академическая музыка», «Литература». Еще две спецноминации — «Без комментариев» и «Зачет».

Лауреатами стали худрук Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, солистка балета Елена Соломянко, писательница Мария Лебедева, режиссер Андрей Маник, композитор Лидия-Мария Кошевая, дирижер Артемий Великий, актриса Даша Верещагина. В спецноминации «Зачет» победила студентка четвертого курса факультета сценографии и театральной технологии Агафья Бит-Гармус, а спецприз «Без комментариев» дали директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

В последней номинации отмечают тех, «чей жизненный путь, дела и человеческое содержание не нуждаются ни в каких комментариях», рассказал директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский. Он также объявил, что вечер посвящен 100-летнему юбилею Иннокентия Смоктуновского. «Сегодняшний вечер будет пронизан им и посвящен ему, его размышлениям о жизни, его интонациям, тембру голоса, его обаянию», — сказал Хабенский.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МХТ им.Чехова Константин Хабенский
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