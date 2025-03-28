Пожар в аквапарке в Абу-Даби. Видео

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В аквапарке Yas Waterworld в Абу-Даби, столице ОАЭ, начался пожар. Огонь вспыхнул днем, передает News of Bahrain.

По предварительным данным, пожар возник на участке аквапарка, где велось строительство для его расширения на 16,9 тыс. кв. м. Планировалось построить 18 новых аттракционов и горок, в том числе самую высокую водную горку в ОАЭ. Yas Waterworld работает с 2013 года.

Причина пожара пока не установлена, о пострадавших и погибших информации нет.

Находящийся рядом с горящим аквапарком парк Ferrari World не закрыт, передает корреспондент РБК. В этом районе компактно находятся четыре тематических парка: помимо Ferrari и Yas Waterworld, это Warner Bros. World и Sea World.