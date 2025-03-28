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«Аэрофлот» заявил, что рейсы в Таиланд выполняются штатно

«Аэрофлот» не получал уведомлений о закрытии аэропортов Таиланда после землетрясения, рейсы выполняются по расписанию, заявил перевозчик. Местные СМИ сообщали о распоряжении об ограничении полетов
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«Аэрофлот» заявил, что рейсы в Таиланд выполняются штатно
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что не получала официальных уведомлений о закрытии аэропортов Таиланда из-за землетрясения.

«Аэрофлот» сообщает, что на данный момент авиакомпания не получала официальных уведомлений об ограничении работы аэропортов Бангкока и Пхукета. Рейсы «Аэрофлота» в данные города выполняются в соответствии с расписанием», — говорится в сообщении перевозчика.

В случае изменения обстоятельств авиакомпания готова скорректировать расписание, добавили там.

«Аэрофлот» заявил, что рейсы в Таиланд выполняются штатно

Ранее местные издания сообщили, что авиадиспетчерская служба Таиланда выпустила распоряжение о закрытии всех аэропортов. При этом позже The Nation передал, что аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке временно приостанавливал выполнение рейсов на 20 минут в качестве меры предосторожности, но затем возобновил полеты.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные сервиса Flightradar 24 и электронные табло также заявляла о нормальной работе тайских аэропортов.

«Аэрофлот» заявил, что рейсы в Таиланд выполняются штатно

В Бангкоке ввели режим ЧС после землетрясения, эпицентр которого был в соседней Мьянме. Магнитуда первого толчка составила 7,7, спустя несколько минут произошел второй магнитудой 6,9. На севере Таиланда магнитуда землетрясения составила 4,2.

В Бангкоке объявили эвакуацию из высотных домов. Там рухнуло строящееся 30-этажное здание, погиб по меньшей мере один рабочий, 43 остаются под завалами. К поисково-спасательным работам привлекли военных.

Власти Таиланда предупредили о возможных афтершоках.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Таиланд аэропорты Аэрофлот рейсы
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