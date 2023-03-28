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Последствия урагана в Батуми. Видео
Появились кадры урагана в Батуми
На черноморское побережье Грузии обрушился ураган. Порывами ветра в Батуми и других городах вырывало с корнем деревья, повреждены крыши и окна домов, передает портал «Новости Грузии».
В курортном городе Кобулети в результате падения дерева на легковой автомобиль погиб человек, сообщили в грузинском МВД.
Местное русскоязычное издание Paper Kartuli со ссылкой на местных жителей пишет о случаях отключения электричества на фоне урагана.