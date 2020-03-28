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Чем заняться на выходных, пока закрыты музеи и театры

Театры, музеи, концертные залы и образовательные курсы предложили программы для тех, кто вынужден сидеть дома на карантине. «РБК Стиль» и «РБК Тренды» составили афишу онлайн-мероприятий
МХАТ имени М.Горького, Москва (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Спектакли и музыка

Хотя учреждения культуры закрыты из-за карантинных мер, часть новых выставок и спектаклей можно будет увидеть в онлайне.

  • Большой театр с 27 марта по 10 апреля покажет шесть постановок, в том числе оперу «Борис Годунов» и балет «Щелкунчик». Видео будут доступны на YouTube-канале театра в течение 24 часов после окончания эфира.
  • Театр Schaubühne Berlin начал онлайн-марафон «От основания театра до нынешнего дня», он продлится до 17 апреля. До конца марта можно посмотреть спектакли: «Пер Гюнт» Петера Штайна с Ларсом Айдингером (27 марта), «Гедда Габлер» Томаса Остермайера (28 марта) и его же «Войцек» (30 марта), «Принц Фридрих Гомбургский» (29 марта) и «Вакханки» Клауса Михаэля Грюбеля (31 марта).
  • Электротеатр Станиславский покажет пятивечернюю оперу-сериал «Сверлийцы», оформленную в видеоформате. Ее можно будет посмотреть в онлайн-трансляции 28, 29 и 30 марта в 19:00.
  • «Гоголь-центр» 29 марта в 20:00 покажет спектакль «Братья» по мотивам фильма Лукино Висконти «Рокко и его братья».
  • Александринский театр покажет 11 спектаклей с 31 марта по 30 апреля. Марафон начнется премьерой Андрия Жолдака «Нана» по роману Эмиля Золя, его покажут 31 марта и 1 апреля.
  • Московская филармония будет транслировать концерты из Концертного зала Чайковского. Так, 8 апреля можно услышать самого молодого заслуженного артиста России, скрипача Никиту Борисоглебского. Также филармония покажет выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова и других музыкантов.

Вся культурная афиша времен самоизоляции — в подборке «РБК Стиль».

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Музеи и кино

  • Вплоть до 10 апреля Третьяковская галерея будет транслировать по одной из ключевых картин, вывешенных в Лаврушинском переулке. Первой стала картина Александра Иванова «Явление Христа народу». Также можно посмотреть прямой эфир лекции о структурном символизме Дмитрия Плавинского.
  • «Гараж» открыл портал «Самоизоляция» с видеоэкскурсиями.
  • Музей Пикассо открыл виртуальный тур и аудиогиды с рассуждениями о связи архитектуры и истории Барселоны. Также посетителям доступна виртуальная карта города времен Пабло Пикассо с отметками ключевых для художника мест.
  • С картинами Сальвадора Дали можно ознакомиться во время виртуального тура по музею художника во Флориде. Доступны и виртуальные туры по Лувру
  • Московский Центр документального кино, который закрылся с 16 марта, представит фильмы из своей программы на платформе Nonfiction.film. Подписка стоит 299 руб., доступен бесплатный пробный период на десять дней.

Лекции и курсы

  • Сеть частных языковых детских садов и клубов Discovery открыла бесплатный доступ к развивающим онлайн-занятиям для детей 4–5 лет. С ними будут заниматься английским, математикой, ОБЖ и развивать музыкальные навыки.
  • Образовательный проект Arzamas до 15 апреля предоставляет бесплатную подписку по промокоду КАРАНТИН.
  • Образовательная платформа Coursera для поддержки дистанционного обучения студентов открыла доступ ко всем курсам.
  • Национальная платформа «Открытое образование» транслирует лекции ведущих российских вузов в реальном времени.
  • Культурная платформа «Синхронизация» приостановила офлайн-лекции до 10 апреля, но открыла бесплатный доступ к двум курсам по истории кино и истории искусств.
  • Образовательная платформа GeekBrains предлагает заполнить анкету для бесплатного доступа к курсам по программированию и управлению.

Полный список образовательных программ и курсов читайте в подборке «РБК Трендов».

Чем заняться во время карантина
Тренды

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, афиша, выходные, развлечения
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