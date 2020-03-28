Чем заняться на выходных, пока закрыты музеи и театры

Театры, музеи, концертные залы и образовательные курсы предложили программы для тех, кто вынужден сидеть дома на карантине. «РБК Стиль» и «РБК Тренды» составили афишу онлайн-мероприятий

МХАТ имени М.Горького, Москва (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Спектакли и музыка

Хотя учреждения культуры закрыты из-за карантинных мер, часть новых выставок и спектаклей можно будет увидеть в онлайне.

Большой театр с 27 марта по 10 апреля покажет шесть постановок, в том числе оперу «Борис Годунов» и балет «Щелкунчик». Видео будут доступны на YouTube-канале театра в течение 24 часов после окончания эфира.

Театр Schaubühne Berlin начал онлайн-марафон «От основания театра до нынешнего дня», он продлится до 17 апреля. До конца марта можно посмотреть спектакли: «Пер Гюнт» Петера Штайна с Ларсом Айдингером (27 марта), «Гедда Габлер» Томаса Остермайера (28 марта) и его же «Войцек» (30 марта), «Принц Фридрих Гомбургский» (29 марта) и «Вакханки» Клауса Михаэля Грюбеля (31 марта).

Электротеатр Станиславский покажет пятивечернюю оперу-сериал «Сверлийцы», оформленную в видеоформате. Ее можно будет посмотреть в онлайн-трансляции 28, 29 и 30 марта в 19:00.

«Гоголь-центр» 29 марта в 20:00 покажет спектакль «Братья» по мотивам фильма Лукино Висконти «Рокко и его братья».

Александринский театр покажет 11 спектаклей с 31 марта по 30 апреля. Марафон начнется премьерой Андрия Жолдака «Нана» по роману Эмиля Золя, его покажут 31 марта и 1 апреля.

Московская филармония будет транслировать концерты из Концертного зала Чайковского. Так, 8 апреля можно услышать самого молодого заслуженного артиста России, скрипача Никиту Борисоглебского. Также филармония покажет выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова и других музыкантов.

Вся культурная афиша времен самоизоляции — в подборке «РБК Стиль».