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Умер один из авторов «китайского экономического чуда» Ли Инин Общество, 28 фев, 23:37
Общество ,  
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Умер один из авторов «китайского экономического чуда» Ли Инин

В возрасте 92 лет умер один из авторов «китайского экономического чуда» Ли Инин
Ли Инин критиковал подход СССР и стран Восточной Европы к рыночным реформам, считая, что они недостаточно уделяли внимания вопросам собственности. Его теоретические разработки помогли становлению китайского фондового рынка
Ли Инин
Ли Инин (Фото: Etienne Oliveau / Getty Images)

В Китае на 93-м году жизни умер экономист Ли Инин, говорится в сообщении Пекинского университета. Он был одним из авторов экономических реформ, начавшихся при Дэне Сяопине. Bloomberg отмечает, что Ли Инина при жизни называли «Мистер Фондовый рынок» или «Акционерный Ли» за его роль в ходе приватизации госкомпаний в Китае в 1980-е.

Ли был почетным деканом Школы менеджмента Гуанхуа при Пекинском университете. В разные годы он занимал должности заместителя главы Экономического комитета КНР, главы финансово-экономического комитета Всекитайского собрания народных представителей (законодательного собрания КНР), работал в Национальном комитете Народного политического консультативного совещания Китая.

Ли родился 22 ноября 1930 года в Нанкине, в 1955 году окончил Пекинский университет со степенью бакалавра экономики. Он начал преподавать в университете, но во время «культурной революции» Мао Цзедуна попал под критику и был сослан на работы в село. Его реабилитировали и вернули в университет только в 1976 году.

Он был активным сторонником экономических реформ Дэна Сяопина, начавшихся в 1978 году, в ходе которых в коммунистическом Китае были успешно внедрены элементы свободного рынка. Именно Ли разработал теоретический фундамент внедрения фондового рынка в Китае и акционирования госпредприятий.

«За шесть лет, что я провел в сельской местности, мои взгляды на экономику Китая изменились. Вся экономика Китая была почти разрушена. Тогда я понял, что Китаю не следует идти по советскому пути. В то время они могли помешать людям писать, но они не могли помешать людям думать», — говорил он в интервью The New York Times в 1989 году. Его критика подхода СССР и постсоциалистических стран Восточной Европы к реформам основывалась, в частности, на том, что, по его мнению, их власти не уделяли достаточного внимания вопросам форм собственности. Либерализацию цен он считал вторичным элементом рыночных реформ. «Провал китайской реформы может быть вызван провалом либерализации цен, но успех китайской экономической реформы никоим образом не определяется успехом либерализации цен, а успехом реформы собственности», — так описывал он свою позицию в конце 1980-х годов.

Процесс рыночных реформ в Китае, начавшийся в 1980-х годах и продолжившийся в 1990-х многие историки и экономисты называли «китайским чудом». В 1980-м году, согласно данным МВФ, Китай занимал 11-е место по размеру ВВП по паритету покупательной способности. В 1990-м году он оказался на шестом месте, в 2000-м — на втором после США, а к 2016-му году вышел на первое место.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Китай фондовый рынок рыночная экономика
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