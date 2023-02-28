Умер сценарист «Брестской крепости» Алексей Дударев

Дударев писал пьесы на белорусском и русском языках, по его сценариям сняли фильмы «Брестская крепость» и «Осенние сны» и сериал «Не покидай меня». Драматург получил премию Союзного государства за укрепление дружбы с Россией

Алексей Дударев, 1985 г. (Фото: Владимир Шуба / ТАСС)

В Минске в возрасте 72 лет умер драматург Алексей Дударев, пишет портал «Беларусь Сегодня» со ссылкой на Белорусский союз театральных деятелей, который он возглавлял. Это произошло в понедельник, 27 февраля.

Дударев родился 6 июня 1950 года в деревне Клены Витебской области в крестьянской семье. Он окончил Новополоцкое профессионально-техническое училище нефтяников, работал на заводе. В 1972 году Дударев поступил на театральный факультет Белорусского театрально-художественного института, а после завершения обучения поступил на службу в Белорусский республиканский театр юного зрителя. С 1978-го по 1983 год он руководил литературной частью театра. В 1991-2002 годах Дударев был главным редактором журнала «Мастацтва», в 2001-м стал худруком театра-студии «Вольная сцена», а в 2003-2013 годах был художественным руководителем Драматического театра Белорусской армии. Председателем Белорусского союза театральных деятелей он стал в 1992 году.

Дудареву в 1984 году вручили премию Ленинского комсомола, в 1985-м — Государственную премию СССР, а в 1991 году дали звание заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР. В 2002 году его удостоили премии Союзного государства за произведения, вносящие большой вклад в укрепление дружбы между Россией и Белоруссией.

Драматург писал пьесы на белорусском языке ("Палачанка", "Чарадзейка", "Вечар" и др.) и на русском ("Воробьиная ночь", "Рядовые", "Февральский ноктюрн", "Экзекутор" и др.). По его сценариям сняты фильмы «Брестская крепость» (2010), «Осенние сны» (1987), «Белые росы» (1983), а также мини-сериалы «Крепость» (2011), «Не покидай меня» (2013) и др.