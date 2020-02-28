Катерина Тихонова стала главой Института искусственного интеллекта МГУ

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ. О его создании в прошлом году говорил на совещании с Путиным глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Катерина Тихонова (Фото: Телеканал «Россия» / программа «Вести»)

В МГУ до конца года будет создан Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ректора Виктора Садовничего, которую он показал на заседании Ученого совета 20 января. Согласно презентации, его возглавит «К.В. Тихонова».

Институт создан уже в 2019 году в качестве одного из десяти институтов перспективных исследований при вузе. Институт будет заниматься фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями. Решением ректора руководителем назначена глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова, сообщили РБК в пресс-службе фонда. Тихонова при этом останется главой «Иннопрактики».

Сейчас Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика».

О том, что на базе МГУ будет создана структура, которая займется исследованиями в сфере искусственного интеллекта в мае 2019 года говорил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на совещании с президентом Владимиром Путиным. Представитель РФПИ подтвердил «Ведомостям», что речь идет именно об этой структуре.

РБК направил запрос в МГУ.