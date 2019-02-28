Воевавший в Донбассе племянник Киселева получил срок в Германии

Суд признал Сергея Киселева виновным в нарушении закона о хранении оружия и подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности. Согласно приговору, ему предстоит провести в местах лишения свободы больше двух лет

Сергей Киселев (справа) (Фото: «Имперский Легион» / VK)

Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина Германии Сергея Киселева, являющегося племянником российского телеведущего Дмитрия Киселева, к лишению свободы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд осудил господина Киселева на два года и три месяца», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе суда РБК уточнили, что Сергея Киселева признали виновным в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности. Защита Киселева может подать апелляцию на решение суда, крайний срок — 7 марта. Корреспондент телеканала RTVI сообщил из зала суда, что Киселев был признан виновным также в нарушении закона о хранении оружия.

Накануне, 27 февраля, телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) сообщала, что прокуратура Баварии обвиняла Сергея Киселева в подготовке к участию в вооруженном конфликте на территории Донбасса и, в частности, в том, что в 2014 году он проходил боевую подготовку в учебном лагере «Имперский легион» в Санкт-Петербурге, где обучался стрельбе из винтовки и пистолета.

При вынесении приговора судья сказал, что доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось.