В Москве избили работавшего в правительстве и ОПК генерала Бриндикова

В Москве избили работавшего в правительстве и ОПК генерала Бриндикова

Нападение было совершено после дорожного конфликта на Малой Никитской улице

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

27 февраля двое неизвестных избили генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. Об этом РБК сообщили источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Избитого генерал-полковника доставили в военный госпиталь им. Мандрыка, где ему диагностировали травмы головы и лица. По данным агентства «Москва», Бриндиков сейчас находится в реанимации.

По словам собеседника агентства ТАСС в правоохранительных органах, Бриндиков подъехал на своем автомобиле к одному из зданий на Малой Никитской улице, однако дорогу ему преградил другой автомобиль. После того, как Бриндиков посигналил с просьбой пропустить его, из машины вышли двое мужчин и избили его.

Видео: Телеканал 360 / YouTube

Бриндиков вышел в отставку в 2009 году, а до этого долго работал в правительстве и в оборонной промышленности. В 2001-2004 годах он занимал пост замминистра промышленности, науки и технологий России. Лауреат правительственной премии.