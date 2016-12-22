При столкновении поездов в Египте погибли 19 человек

В Египте столкнулись поезда, в результате чего погибли 19 человек. Еще 38 человек пострадали. На место происшествия прибыли 30 машин скорой помощи

Фото: Aladin Abdel Naby / Reuters

При столкновении двух поездов в Египте погибли 19 человек. Об этом сообщает издание El Watan.

Травмы получили еще 38 человек. На место ЧП прибыли 30 машин скорой помощи для транспортировки пострадавших.

По данным телеканал Extranews, авария произошла на станции Абу-эль-Хави. Во время движения состава отцепились два пассажирских вагона, в них врезался шедший следом товарный состав. Телеканал со ссылкой на представителя Минздрава сообщал о ддесяти пострадавших и 15 раненых.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В августе 2017 года в результате столкновения поездов возле станции Хорсид, расположенной между Каиром и Александрией, погибли 49 человек, еще 179 получили ранения. После этого в отставку подал глава Управления по железным дорогам Египта генерал-майор Медхат Шуша.

