В Росгидромете запустят повышающий качество прогнозов суперкомпьютер

К концу 2018 года в России будет запущен новый суперкомпьютер, который займется прогнозированием опасных погодных явлений, рассказали в Росгидрометцентре. Машина, по оценке синоптиков, должна будет повысить качество прогнозов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России к концу 2018 года будет запущен и «заработает в полную силу» суперкомпьютер по прогнозированию опасных погодных явлений. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал глава Росгидрометцентра Максим Яковенко.

Сейчас, по словам Яковенко, специалисты монтируют компьютер и «проводят к нему охлаждение». «В ближайшее время начнется его тестирование», — сообщил глава Росгидрометцентра. Машина, как утверждают синоптики, «существенно увеличит точность прогнозов в стране», уточнил он. Других подробностей, в частности о технических особенностях новой машины, собеседник агентства не привел.

Пресс-секретарь Росгидромета Ирина Сметанина подтвердила РБК, что суперкомпьютер будет запущен к концу 2018 года. «Существенно улучшит качество прогнозов в России, скоро начнется тестирование», — уточнила она.

О том, что Россия приобретет для метеорологов новый суперкомпьютер, тогдашний глава Росгидрометцентра Александр Фролов заявил в конце 2015 года. Стоить эта техника, как он отмечал, должна была более 1 млрд руб. «Росгидромет подготовил документы для проведения тендера на приобретение нового супермощного суперкомпьютера», — сказал Фролов, уточнив, что машину планируют установить в Москве. «Российская академия наук внесет большой вклад в решение этой задачи», — утверждал он.

В марте прошлого года газета «Ведомости» со ссылкой на фонд «Бюро экономического анализа», который был создан по инициативе правительства России при поддержке Международного банка реконструкции и развития (МБРР), сообщила, что суперкомпьютер по итогам конкурса решено купить у консорциума из трех ИT-компаний — интегратора Inline Technologies, разработчика «железа» «Т-Платформы» и кипрской BD Enterprise Network Ltd. Стоимость проекта, по данным издания, составила $34,46 млн. Часть этих средств должен был предоставить МБРР.