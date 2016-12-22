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Поставщики некачественных носков причинили ущерб ФСБ на 3,9 млн руб.
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Поставщики некачественных носков причинили ущерб ФСБ на 3,9 млн руб.
Общество, 28 фев, 14:52
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Поставщики некачественных носков причинили ущерб ФСБ на 3,9 млн руб.
По факту поставки в воинские части ФСБ носков ненадлежащего качества возбуждено уголовное дело в отношении руководства двух компаний, сообщают источники РБК
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во вторник, 27 февраля, в отношении неустановленных сотрудников двух коммерческих компаний было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), рассказал РБК источник в ФСБ. Информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

Неустановленные лица из числа руководства ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» и ООО «Арт-Маркет» причинили ущерб в особо крупном размере ФСБ России. Их подозревают в поставке в воинские части ФСБ носков ненадлежащего качества», — рассказал источник в ФСБ. По его словам, ущерб составил 3,9 млн руб.

Сотрудники компании ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» нанесли на носки этикетку о их составе, где была указана неверная информация, которая не соответствовала «спецификации установленной госконтрактом продукции», рассказал РБК источник в ФСБ.

Кроме того, поставщик, ООО «Фабрика трикотажа «Заречье», нарушил условия госконтракта и привлек к исполнению компанию ООО «Арт-Маркет», рассказал источник. «Поставщик должен был снабдить воинские части ФСБ носками до 19 августа 2016 года», — отметил он.

Согласно базе данных СПАРК, в 2017 году Арбитражный суд Москвы вынес решение удовлетворить иск ФСБ о ненадлежащем исполнении договора поставки на сумму 4,1 млн руб. в отношении компании ООО «Фабрика трикотажа «Заречье». ООО «Арт Маркет» является одним из контрагентов компании Фабрика трикотажа. В качестве основного вида деятельности«Арт Маркет» в базе данных указано «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

РБК отправил запрос в ФСБ с просьбой подтвердить информацию.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: ФСБ , носки
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