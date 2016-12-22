Роспотребнадзор за год забраковал 6 тонн хлебобулочных изделий

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что за прошлый год забраковала 1330 партий хлебобулочных изделий. Среди выявленных проблем — непропеченный мякиш

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В сообщении Роспотребнадзора указывается, что за 2017 год не соответствующим нормам было признано 1330 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 т. При этом в ведомстве указали, что за последние 5 лет доля брака снизилась.

Там объяснили, что хлебобулочные изделия признавались негодными, если поступали неудовлетворительные результаты исследований. Основанием для брака называются «картофельная болезнь» хлеба, повышенная влажность, а также непропеченный мякиш.

Помимо этого в пробах находили токсичные элементы, пестициды, а также продукты жизнедеятельности плесневых грибков.

В 2,2% случаев несоответствие требованиям объяснялось несоответствию нормативам по содержанию дрожжей и патогенных микроорганизмов.

В Роспотребнадзоре также указали, что при контроле за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза особое внимание уделяется исследованиям на показатели идентификации продукции.

В апреле прошлого года Роспотребнадзор поддержал инициативу депутата Госдумы Ирины Яровой о введении запрета на возврат производителю хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности. Тем самым власти по сути поддержали производителей, которые были вынуждены покупать нереализованные сетями батоны и буханки по той же цене, по которой их изначально реализовывали.

«Возвращенный товар мы отдавали в лучшем случае на корм скоту, выручая за это в десятки раз меньше», — объяснял в апреле директор московского хлебозавода №28 Сергей Косяк.

Российские производители хлеба еще в 2014 году обращались к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой поддержать запрет компаниям возвращать более 5% поставленного в магазины хлеба. Законодательно ограничить возврат предложил президент Российского союза пекарей Валерий Чешинский, после чего его поддержали производители.