Самолет МЧС доставил в РФ очередную группу людей из Ливии

Самолет МЧС России, эвакуировавший граждан из столицы Ливии города Триполи, приземлился в московском аэропорту Домодедово. Были вывезены семеро россиян и еще 22 иностранных гражданина, пожелавших покинуть неспокойную страну.

Еще одна группа российских и иностранных граждан ожидает эвакуации в ливийском порту Рас-Лануф. Паром "Святой Стефан II" должен был забрать людей еще накануне, однако его выход задерживается в связи с ухудшением погодных условий.

Паром, по данным МЧС, должен эвакуировать 842 человека, в том числе 123 россиянина. Предполагается, что для обеспечения безопасности посадки эвакуируемых граждан на паром его будет сопровождать турецкий военный корабль.

Напомним, массовые антиправительственные выступления начались в Ливии 15 февраля 2011г. Беспорядки охватили такие важнейшие города востока страны, как Бенгази и Эль-Байда, а через несколько дней докатились до ливийской столицы. Восставшие требуют свержения режима многолетнего ливийского лидера Муаммара Каддафи, власти отвечают жестким подавлением выступлений.