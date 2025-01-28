В Подмосковье загорелся мебельный склад

Горит здание в подмосковном Солнечногорске, пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В деревне Пешки (входит в городской округ Солнечногорск) в Подмосковье произошел пожар в производственно-складском здании, сообщает МЧС.

В управлении ведомства по региону уточнили РБК, что горит здание предприятия, производящего мебель.

Огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших нет.

По адресу: деревня Пешки, стр. 794/1, где произошел пожар, числятся ООО «Цеммикс», которое производит химические продукты, спецодежду и т.д., и Московская фасовочная компания.