В Подмосковье загорелся мебельный склад
В деревне Пешки (входит в городской округ Солнечногорск) в Подмосковье произошел пожар в производственно-складском здании, сообщает МЧС.
В управлении ведомства по региону уточнили РБК, что горит здание предприятия, производящего мебель.
Огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших нет.
По адресу: деревня Пешки, стр. 794/1, где произошел пожар, числятся ООО «Цеммикс», которое производит химические продукты, спецодежду и т.д., и Московская фасовочная компания.
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