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Программа «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

Худрук детской программы назвала финансовые трудности причиной закрытия программы, однако в пресс-службе «ТВ Центр» сослались на завершение контракта и заявили об «эпохе перемен»
Актер Сергей Балабанов и Татьяна Черняева (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Детская телепрограмма «АБВГДейка», выходившая в эфир с 1975 года, закрывается из-за финансовых трудностей. С начала 20-х годов шоу выходило на государственном канале «ТВ Центр». Об этом художественный руководитель «АБВГДейки» Татьяна Черняева заявила в обращении, опубликованном на канале программы в YouTube.

«Мы вынуждены остановить производство программы по причине финансовых трудностей канала. Я очень надеюсь, что у нашего государства найдутся средства, чтобы сохранить «АБВГДейку» для следующих поколений», — сказала она. Актеры телепередачи также поблагодарили ТВЦ за 20 лет совместной работы. «Нам было комфортно и надежно работать на телеканале «ТВ Центр», который стал нам родным», — отметили они.

В разговоре с РБК Черняева уточнила, что команде «АБВГДейки» объявили о закрытии телепередачи 23 января, что стало для них «большой неожиданностью». Кроме того, по словам художественного руководителя программы, «АБВГДейка» перестанет выходит на «ТВ Центр» с ближайшей субботы, 1 февраля, однако «официальной бумаги о закрытии программы от телеканала они пока не получали». «Мы заранее сняли цикл, который должен выйти в феврале и начале марта, но пока с ТВЦ официальной бумаги не пришло. Самое страшное будет, если пропадет команда, сейчас очень мало людей, которые умеют делать детское ТВ», — подчеркнула Черняева.

Пресс-служба телеканала «ТВ Центр» опровергла ТАСС, что программа закрылась из-за проблем с финансами, а решение было принято в связи с окончанием контракта. В пресс-службе отметили, что «наступает время перемен, меняется и сам канал, и телевидение в целом».

Автором идеи и сценариев первых десяти программ «АБВГДейка» был детский писатель Эдуард Успенский. В первом составе клоунов-учеников Сеню играл Семен Фарада, Саню — Александр Филиппенко, Таню — Татьяна Непомнящая. На протяжении всего времени редактором, худруком и ведущей передачи была Татьяна Черняева. Передача закрывалась несколько раз, но снова возобновляла работу. Самый большой перерыв «АБВГДейки» пришелся на 90-е: с января 1990 года детская образовательная передача не выходила в эфир десять лет. Современная версия программы с обновленными героями выходила на московском телеканале «ТВ Центр» с 2000 года.

Авторы: Кристина Астафурова, Артем Афонский
Теги: «ТВ Центр»
РБК
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