Программа «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

Худрук детской программы назвала финансовые трудности причиной закрытия программы, однако в пресс-службе «ТВ Центр» сослались на завершение контракта и заявили об «эпохе перемен»

Актер Сергей Балабанов и Татьяна Черняева (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Детская телепрограмма «АБВГДейка», выходившая в эфир с 1975 года, закрывается из-за финансовых трудностей. С начала 20-х годов шоу выходило на государственном канале «ТВ Центр». Об этом художественный руководитель «АБВГДейки» Татьяна Черняева заявила в обращении, опубликованном на канале программы в YouTube.

«Мы вынуждены остановить производство программы по причине финансовых трудностей канала. Я очень надеюсь, что у нашего государства найдутся средства, чтобы сохранить «АБВГДейку» для следующих поколений», — сказала она. Актеры телепередачи также поблагодарили ТВЦ за 20 лет совместной работы. «Нам было комфортно и надежно работать на телеканале «ТВ Центр», который стал нам родным», — отметили они.

В разговоре с РБК Черняева уточнила, что команде «АБВГДейки» объявили о закрытии телепередачи 23 января, что стало для них «большой неожиданностью». Кроме того, по словам художественного руководителя программы, «АБВГДейка» перестанет выходит на «ТВ Центр» с ближайшей субботы, 1 февраля, однако «официальной бумаги о закрытии программы от телеканала они пока не получали». «Мы заранее сняли цикл, который должен выйти в феврале и начале марта, но пока с ТВЦ официальной бумаги не пришло. Самое страшное будет, если пропадет команда, сейчас очень мало людей, которые умеют делать детское ТВ», — подчеркнула Черняева.

Пресс-служба телеканала «ТВ Центр» опровергла ТАСС, что программа закрылась из-за проблем с финансами, а решение было принято в связи с окончанием контракта. В пресс-службе отметили, что «наступает время перемен, меняется и сам канал, и телевидение в целом».