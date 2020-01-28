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Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках

По данным СК, чиновник получал миллионы рублей в качестве откатов от коммерческих структур за их победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг. В МИДе заявили, что сотрудничают со следствием
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Суд в Москве арестовал на два месяца начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексея Добровольского. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие считает, что чиновник получил несколько миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих структур за победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг, пишет газета. Точная сумма пока неизвестна.

По данным издания, фигурантами дела могут стать еще несколько человек — в его материалах говорится о еще не установленных лицах.

В Следственном комитете газете подтвердили факт расследования, но не стали его комментировать. В департаменте информации и печати МИДа газете уточнили, что задержанный не является дипломатом. Ведомство также заявило, что сотрудничает с правоохранительными органами и «оказывает следствию все необходимое содействие».

Как пишет «Коммерсантъ», стоимость проведенных Добровольским конкурсов за последние четыре года превысила 2,1 млрд руб. Ими также заинтересовались сотрудники ФСБ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после жалоб участников.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МИД, арест, откаты, госзакупки
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