Глава МЧС назвал основной задачей пожарного надзора помощь бизнесу

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Глава МЧС Александр Куренков не согласился с негативной оценкой бизнесом пожарных проверок. «В большинстве случаев контролируемые лица не верят в лояльность инспекторов, проводящих профмероприятия. По их мнению, мероприятие проводится с целью выявления недостатков с заведомо обвинительной позицией со стороны органа надзора. Это не так. Задача инспектора — разъяснить, подсказать, обратить внимание — словом, помочь избежать пожара», — сказал Куренков РБК.

По его словам, пожнадзор повысил «количество профилактических мероприятий по сравнению с контрольными», так как в условиях моратория на проверки бизнеса «это действенный инструмент». «Ведь многие нарушают по незнанию или из экономии», — заметил он. «И бизнес, и гражданин — каждый должен инвестировать в безопасность <...> ключевая задача не штрафовать, а добиться того, чтобы требования добросовестно соблюдались», — резюмировал он.

С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, сотрудники надзорных ведомств не выдают предписания об устранении нарушений обязательных требований, а их разъяснения носят рекомендательный характер. В сентябре 2024 года мораторий на проведение проверок бизнеса был продлен до 2030 года. Плановые контрольные мероприятия могут проводиться только в отношении объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. В марте 2021 года в Кодекс об административных правонарушениях внесли норму, дающую право органам пожарного надзора при выявлении грубейших нарушений требований пожарной безопасности обращаться в суды для приостановления деятельности объектов на срок до 30 суток.

Итоги проверок за год МЧС обычно подводит в начале следующего. Так в 2023 году было совершено 60 тыс. профилактических визитов и 89 тыс. контрольных мероприятий, в результате чего было устранено 306 тыс. По результатам проверок были оштрафованы свыше 5 тыс. юридических и 11 тыс. должностных лиц, а за неисполнение в срок законных предписаний почти 6,5 тыс. заявлений было передано в суды.