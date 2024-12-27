 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Глава МЧС назвал основной задачей пожарного надзора помощь бизнесу

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Глава МЧС Александр Куренков не согласился с негативной оценкой бизнесом пожарных проверок. «В большинстве случаев контролируемые лица не верят в лояльность инспекторов, проводящих профмероприятия. По их мнению, мероприятие проводится с целью выявления недостатков с заведомо обвинительной позицией со стороны органа надзора. Это не так. Задача инспектора — разъяснить, подсказать, обратить внимание — словом, помочь избежать пожара», — сказал Куренков РБК.

По его словам, пожнадзор повысил «количество профилактических мероприятий по сравнению с контрольными», так как в условиях моратория на проверки бизнеса «это действенный инструмент». «Ведь многие нарушают по незнанию или из экономии», — заметил он. «И бизнес, и гражданин — каждый должен инвестировать в безопасность <...> ключевая задача не штрафовать, а добиться того, чтобы требования добросовестно соблюдались», — резюмировал он.

С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса, сотрудники надзорных ведомств не выдают предписания об устранении нарушений обязательных требований, а их разъяснения носят рекомендательный характер. В сентябре 2024 года мораторий на проведение проверок бизнеса был продлен до 2030 года. Плановые контрольные мероприятия могут проводиться только в отношении объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. В марте 2021 года в Кодекс об административных правонарушениях внесли норму, дающую право органам пожарного надзора при выявлении грубейших нарушений требований пожарной безопасности обращаться в суды для приостановления деятельности объектов на срок до 30 суток.

Итоги проверок за год МЧС обычно подводит в начале следующего. Так в 2023 году было совершено 60 тыс. профилактических визитов и 89 тыс. контрольных мероприятий, в результате чего было устранено 306 тыс. По результатам проверок были оштрафованы свыше 5 тыс. юридических и 11 тыс. должностных лиц, а за неисполнение в срок законных предписаний почти 6,5 тыс. заявлений было передано в суды.

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МЧС Александр Куренков противопожарная служба пожары
Александр Куренков фото

Александр Куренков

глава МЧС России, генерал-лейтенант
2 июня 1972 года
Материалы по теме
МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололедице
Общество
В Челябинской области при пожаре погибли трое детей
Общество
Глава МЧС приехал в Анапу из-за загрязнения пляжа мазутом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:12
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%Недвижимость, 10:08
Глава МЧС назвал основной задачей пожарного надзора помощь бизнесуОбщество, 10:00
В аэропорту Грозного приостановили полетыОбщество, 09:58
Винер заявила, что не называла нейтральных спортсменов «командой бомжей»Спорт, 09:46
Роскачество проведет исследование дубайского шоколада и ПП-батончиковОбщество, 09:44
В Индии объявили семидневный траур из-за смерти экс-премьера СингхаОбщество, 09:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:42
В Петербурге открыли первую за пять лет новую станцию метроОбщество, 09:41
МИД допустил, что МАГАТЭ придется ездить на ЗАЭС по российской территорииПолитика, 09:41
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железыТехнологии и медиа, 09:40
Оператор оценил срок ремонта поврежденного кабеля в Финском заливеТехнологии и медиа, 09:36
Не заметить нельзя: как руководителю реагировать на буллингPro, 09:35
ВТБ снизил ставки по вкладам через неделю после заседания ЦБИнвестиции, 09:33