Опрос показал склонность богатых к кражам на кассах самообслуживания

Большинство из опрошенных признались, что случайно не пробивали товар, но некоторые делали это специально. Почти пятая часть из них зарабатывают больше $100 тыс. на семью

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Среди признавшихся в воровстве из супермаркетов с помощью касс самообслуживания самую значительную долю (18%) составили более обеспеченные люди, получающие от $100 тыс. в месяц на семью. Об этом пишет Business Insider. Издание не уточняет, какая организация проводила опрос и в какой стране.

Исследователи опросили 5 тыс. человек разного уровня доходов, из них большинство признались, что случайно не пробивали товар. При этом только 14% с семейным доходом менее $35 тыс. признались, что специально не отсканировали товары, следовало из исследования LendingTree.

Такая ситуация может объясняться нежеланием более состоятельных людей выполнять работу за кассира, предположил эксперт Центра Шульмана по борьбе с компульсивным воровством, шопингом и накопительством Терренс Шульман. «Возможно, для более богатых людей это просто еще одна неприятность — или это что-то ниже их достоинства. Так что это одна из возможностей: это что-то вроде молчаливого протеста. Мол, почему я должен это делать?» — сказал он. По другой версии, продолжил он, богатые оказывают меньше внимания процессу сканирования, так как товар за $10 «для них копейки».

Кассы самообслуживания, которые начали появляться в американских супермаркетах около 30 лет назад, представлялись как технология, которая должна была сократить расходы ретейлеров, сэкономить время покупателей и предотвращать кражи в магазинах, но эффект вышел обратный, писала The Guardian.

Растущему числу магазинных краж способствуют именно кассы самообслуживания, заявлял генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон. Как пишет газета, они также вызывают нарекания у сотрудников и покупателей. Издание приводит слова кассира из Вашингтона, который отвечал за кассы самообслуживания, назвав это «одной из самых утомительных» своих обязанностей. По его словам, клиенты часто вымещали на него свое недовольство, говоря, что выполняют чужую работу.

Отдельное издание отмечает, что кассы самообслуживания представляют собой проблему для людей с ограниченными возможностями, например, для тех, у кого проблемы со зрением или кто передвигается на инвалидной коляске.