За сутки умерли 552 заразившихся коронавирусом россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Пассажира рейса из Екатеринбурга в Москву высадили за отказ надеть маску Общество, 17:34 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 17:21 Песков указал на роль Путина при разрешении конфликта в Карабахе Политика, 16:58 30 и 31 декабря станут нерабочими для педагогических вузов Общество, 16:44 От Иркутска до Ольхона: off-road по байкальскому льду РБК и Geely, 16:31 Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории Спорт, 15:48 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 15:42 Песков сообщил об антителах и иммунитете к нападкам у себя и у Путина Политика, 15:40 Около 50 тыс. жителей Дагестана остались без воды из-за аварии Общество, 15:28 Лавров рассказал, почему бросил хоккей Спорт, 15:25 Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере Спорт, 15:13 Песков назвал санкции против «Северного потока-2» «ковбойской атакой» Политика, 14:57 В Москве ресторану пригрозили штрафом до ₽1 млн за ночную вечеринку Бизнес, 14:45 В Кремле сообщили о планах Путина сделать прививку от коронавируса Общество, 14:35
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки умерли 552 заразившихся коронавирусом россиян

Второй день подряд больше всего смертей от коронавируса регистрируют в Петербурге — в городе за сутки скончались 82 заразившихся. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 54,7 тыс.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 552 человека, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 достигло 54 778.

На этой неделе был зарегистрирован рекорд по суточному числу смертей от коронавируса: 24 декабря оперативный штаб сообщил о 635 летальных исходах. В следующие два дня число смертей от COVID-19 составило 563 и 567 соответственно.

Второй день подряд больше всего смертей от коронавируса регистрируют в Петербурге — в городе за сутки скончались 82 заразившихся. В Москве от COVID-19 умерли 77 человек, в Ростовской области и Красноярском крае скончались по 21 заразившемуся.

Голикова предупредила о росте смертности в ноябре и декабре
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Среди российских регионов с начала пандемии больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в Москве — 10,9 тыс. За ней следует Петербург (7,3 тыс.) и Подмосковье (2,8 тыс.). Меньше всего летальных исходов зафиксировали в Сахалинской области и на Чукотке — 16 и 4 соответственно. Ни один человек не умер от коронавируса лишь в одном российском регионе — в Ненецком автономном округе.

Video

По данным оперативного штаба, всего в России от коронавируса умерли 54,7 тыс. человек. Росстат сообщил, что общее число умерших от COVID-19 только за апрель—октябрь составило 78,6 тыс. человек. Разница в статистике объясняется тем, что оперативный штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Данные Росстата включают и те случаи, когда из-за коронавируса развились смертельные осложнения другого заболевания и когда его не обнаружили, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Виктория Полякова
коронавирус смертность
Материалы по теме
Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19
Общество
Мурашко назвал уровень влияния алкоголя на мужскую смертность
Общество
Голикова предупредила о росте смертности в ноябре и декабре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter