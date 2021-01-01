За сутки умерли 552 заразившихся коронавирусом россиян

Второй день подряд больше всего смертей от коронавируса регистрируют в Петербурге — в городе за сутки скончались 82 заразившихся. Общее число жертв COVID-19 в России достигло 54,7 тыс.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 552 человека, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 достигло 54 778.

На этой неделе был зарегистрирован рекорд по суточному числу смертей от коронавируса: 24 декабря оперативный штаб сообщил о 635 летальных исходах. В следующие два дня число смертей от COVID-19 составило 563 и 567 соответственно.

Второй день подряд больше всего смертей от коронавируса регистрируют в Петербурге — в городе за сутки скончались 82 заразившихся. В Москве от COVID-19 умерли 77 человек, в Ростовской области и Красноярском крае скончались по 21 заразившемуся.

Среди российских регионов с начала пандемии больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в Москве — 10,9 тыс. За ней следует Петербург (7,3 тыс.) и Подмосковье (2,8 тыс.). Меньше всего летальных исходов зафиксировали в Сахалинской области и на Чукотке — 16 и 4 соответственно. Ни один человек не умер от коронавируса лишь в одном российском регионе — в Ненецком автономном округе.